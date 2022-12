Vicino/Lontano affronta il potere «Parleremo di scelte e speranza»

Sarà dedicata al “potere” la prossima edizione di Vicino/Lontano, in programma dal 4 al 7 maggio 2023 a Udine. Per la 19esima puntata del festival gli organizzatori hanno scelto una parola che si presta a un doppio significato: “potere” può essere inteso infatti anche come verbo (potere scegliere, per esempio).

«Una parola impegnativa – racconta Paola Colombo, curatrice assieme ad Alen Loreti e Franca Rigoni dell’evento – che ha appunto due interpretazioni: è bello dare una possibilità di speranza di scelta. Parlare di potere non è semplice, è molto rischioso, perché il potere è diventato qualcosa di complesso e sfuggente.

In un’epoca “post-globale”, gli scenari del potere hanno infatti subìto una profonda metamorfosi: muovendosi disinvoltamente fra politica ed economia, nell’era ipertecnologica che ha consegnato le chiavi del mondo ai giganti del web, il potere è divenuto un aspetto sempre più complesso.

Insomma, il potere è diventato «sempre meno decifrabile e riconoscibile, è ormai a tutti evidente che le scelte più urgenti e più impegnative che dobbiamo oggi compiere riguardano la questione climatico-ambientale».

Vicino/lontano ritorna con la sua consueta formula: «I dati che abbiamo raccolto in termini di visualizzazioni sui sociali confermano che il format è ancora valido» continua Paola Colombo. Sono quasi 2 milioni, solo per citare un dato, le visualizzazioni su Youtube degli eventi principali del festival.

«Stiamo pensando però nuovi modi per raggiungere il popolo della rete: dopo la pandemia le dirette streaming hanno perso interesse».

C’è poi un altro aspetto importante a sottolineare l’interesse e l’affezione del pubblico nei confronti di Vicino/Lontano: l’interesse e l’amicizia del pubblico, sottolineano gli organizzatori, sono confermati anche dai dati del riparto dei fondi del 2 per mille, appena resi noti dal Ministero della Cultura, che vede vicino/lontano classificata 84esima a livello nazionale e terza in Friuli Venezia Giulia. Sono quasi un migliaio i cittadini che hanno scelto di sostenere il festival in sede di dichiarazione dei redditi. «Una sorpresa piacevole» evidenzia Paola Colombo.

Il comitato scientifico di Vicino/Lontano è già da tempo al lavoro per costruire il programma degli eventi che per quattro giornate animeranno la città di Udine (sono stati invitati alcuni premi Nobel) e anche la giuria del Premio Terzani, presieduta da Angela Terzani, è impegnata proprio in questi giorni a individuare i cinque finalisti dell’edizione 2023: «Anche quest’anno ci saranno scrittori che metteranno l’accento su valori cruciali».

Ma si guarda già oltre: nei mesi estivi sarà riproposta la rassegna Vicino/Lontano mont, «uno spazio articolato di riflessione sui temi della montagna, che non vuole tuttavia prescindere dal contesto globale».

Si svolgerà tra luglio e agosto un diverse località della Carnia, del Canal del Ferro e delle Valli del Natisone, in sinergia e con il coinvolgimento di chi si occupa istituzionalmente di sviluppo e valorizzazione delle aree montane.