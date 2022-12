Il nostro presente raccontato con 52 fotogrammi cosmopoliti

Una sequenza di 52 fotogrammi per raccontare il presente. I filosofi Edoardo Greblo e Luca Taddio raccontano gli ultimi due anni in un libro, Fotogrammi cosmopoliti. Prospettive liberali e socialiste (Società aperta), che raccoglie e amplia gli interventi pubblicati sul Messaggero Veneto. Ne abbiamo parlato con uno dei due autori, Luca Taddio.

Partiamo dal titolo. Il libro è costituito da una sequenza di “fotogrammi” che sono nati come interventi sul giornale e che ora, ripresi e rivisti, vogliono farci riflettere sul nostro presente con occhi diversi. Quali?

«Il titolo richiama l’immagine di alcuni scatti fotografici sul presente, essendo l’editoriale una riflessione concisa che suggerisce la medesima logica: una prospettiva sul mondo, una serie di istantanee su quanto sta accadendo. Assemblare il materiale per realizzare un libro implica un approccio diverso. I singoli fotogrammi si mettono in moto e si ha una visione d’insieme di carattere più cinematografico: emerge un senso generale, il filo rosso che accompagna le nostre riflessioni, ovvero una visione cosmopolita declinata tra globalizzazione e territorio. Per essere più precisi, cerchiamo di mettere assieme le esigenze e la tutela dei territori (la piccola scala) con i vettori che attraversano il pianeta (la scala globale). In un mondo dove tutto è collegato la complessità aumenta. Le emozioni e le paure portano a una politica demagogica e polarizzata che non raccoglie la sfida del cambiamento: il problema è come contribuire al suo governo senza doverlo semplicemente subire».

Il libro fa parte di una collana editoriale, Società aperta, che vuole essere parte di un progetto culturale-politico . Come è nata l’iniziativa e quali sono gli obiettivi?

«Il senso di questa casa collana è quello di ricostruire la grammatica di base del pensiero liberale, in modo particolare quelle forme di pensiero politico che hanno ibridato la grande tradizione liberale e quella socialista, alla ricerca di nuove sintesi. Abbiamo ripubblicato autori quali Rosselli, Bobbio, così come von Hayek, Keynes, Croce, Einaudi, Montesquieu, John Stuart Mill e molti altri. Avevo proposto alcuni anni fa a Salvatore Veca questo progetto perché la sua opera e il suo pensiero incarnavano esattamente lo spirito di questa iniziativa. Veca accolse con entusiasmo l’idea e mi chiese di realizzarla assieme. Coinvolsi allora anche un giovane studioso di filosofia politica, Gabriele Giacomini, che mi aiuta tutt’ora a portare avanti il progetto. Dopo la scomparsa di Veca chiesi a Sebastiano Maffettone di raccogliere questa eredità».

Come Scrive Salvatore Veca nell’introduzione, oggi liberismo e democrazia si trovano a fronteggiare i regimi “democratici” illiberali e i regimi autocratici. Ma non sono le sole sfide di oggi, vero?

«Veca parla volutamente di liberalismo anziché di liberismo. L’ultima volta che gli parlai, un paio di giorni prima della sua scomparsa, mi disse che per alcuni anni si era convinto che almeno in Europa la conquista della democrazia liberale fosse definitiva. Oggi, mi disse, devo invece ricredermi: la democrazia liberale è in questo momento sotto attacco. Veca si riferiva alla regia di Putin e ai suoi contatti con le destre europee. Risposi a Veca che con attori politici diversi e per diverse ragioni nel mirino c’è anche il progetto del completamento dell’unificazione europea: un’Europa forte e indipendente spaventa i leader del mondo, da oriente a Occidente».

Tra gli argomenti affrontati nel libro anche il rapporto tra Covid e politica...

«Personalmente oltre lo studio ho sempre sentito il bisogno di confrontarmi coi problemi del nostro tempo, sia dal punto di vista teorico che pratico. Prendere posizione sugli eventi implica una semplificazione a cui non si vorrebbe essere costretti: scegliere, prendere posizione, non è mai comodo dato che si può sbagliare, oltre al fatto che complica le relazioni sociali».

Covid e Green pass: la nostra libertà è stata veramente a rischio?

«Da liberale, digerire delle restrizioni così forti è stato drammatico, e ritengo che se il sistema sanitario non fosse stato a rischio di tenuta sarebbe stato un provvedimento irricevibile da ogni punto di vista. Noi abbiamo preso posizione a favore, sulla base della convinzione che il sistema-Paese fosse seriamente a repentaglio, e che più specificamente fosse a rischio la libertà di cura: se il sistema sanitario è sotto pressione viene compromessa la possibilità di ricevere un servizio di ogni tipo, al di là del Covid. Ora però dobbiamo tornare alla normalità, altrimenti la situazione “eccezionale” si trasforma nella norma».

Tra gli argomenti trattati nel volume anche l’informazione nell’era digitale. Quali sono i rischi che stiamo correndo?

«Molti sono i rischi e grandi sono le opportunità. Di fatto stiamo vivendo un momento storico incredibilmente ricco di trasformazioni. Il digitale come tutta la tecnologia non è mai uno strumento “neutro”, il problema è come viene applicato: per curare nuove malattie, finalizzato al benessere e alla sostenibilità oppure per controllare le persone, per trasformarci in un elemento dell’ingranaggio dove i nostri comportamenti vengono computati al fine di essere trasformati in business»

Due colori per rispondere alle sfide del futuro. Quali sono?

«Abbiamo aperto qui a Udine un dialogo con Floridi - uno dei massimi esperti di digitale al mondo - incentrato sui colori da lui individuati: il blu che richiama la tecnologia e il verde l’ecologia. La sfida è pensarli come due facce della stessa medaglia. Non ci può essere rivoluzione ecologica senza il digitale e viceversa».

Social media e libertà di espressione: il “silenziamento” di Trump ha portato in primo piano un problema che ci riguarda tutti e il senso stesso della politica e della democrazia. È così?

«L’America non è l’Europa, da troppi anni stiamo sposando il modello americano senza acquisirne i vantaggi. Lo strapotere di alcune aziende private mina e compromette le basi del pensiero liberale, ossia la divisione dei poteri e l’ampliamento del mercato. Se l’economico viene lasciato a se stesso tende per sua natura al monopolio. Lo svantaggio della politica dipende dal fatto che sul piano internazionale è debolissima, mentre la finanza è già da tempo globale. Da qui l’idea di riscoprire il sogno cosmopolita, nella convinzione che problemi globali devono trovare una risposta politica di ordine globale».

Gli ultimi capitoli del libro sono dedicati anche alla vicenda della guerra tra Russia e Ucraina. Dalla quale l’Europa non sembra uscirne troppo bene...

«Ogni crisi, anche drammatica, va trasformata in un’opportunità: prima le crisi economiche, poi il Covid, ora la guerra ci hanno mostrato l’importanza dell’Europa. Oggi che stiamo prendendo soldi dall’Europa, dove son finiti tutti gli anti-europeisti? Vi ricordate tutti quelli che abbracciavano Putin (in alcuni casi anche sovvenzionati da lui) e che sostenevano che dovevamo uscire dall’Europa. Ebbene, dove sono? Si trattava, ora è evidente, di pura demagogia. Ovviamente sappiamo tutti che così l’Europa non va da nessuna parte e che, se non procediamo in una qualche direzione, siamo tutti destinati al fallimento».

Il libro è dedicato a Omar Monestier, il direttore del Messaggero Veneto scomparso sei mesi fa...

«Sì, era un uomo di grande intelligenza e capacità. Con lui abbiamo avviato questo dialogo e questo confronto».