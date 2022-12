Undici storie di guerra sul Don e i terribili effetti del gas sul Carso

Il 30 maggio 1940, il conte Carlo Sforza, che sarebbe divenuto uno dei padri della moderna Europa, dopo aver ricevuto informazioni riservate da alti ufficiali dell’esercito, inviò dal suo esilio in Francia un accorato appello al re Vittorio Emanuele III scongiurandolo di firmare la dichiarazione che Mussolini gli avrebbe sottoposto per entrare in guerra accanto a Hitler.

Con rara lucidità, che prevedeva la resistenza della Gran Bretagna e il successivo coinvolgimento degli Stati Uniti, Sforza avvertiva che i due “insensati” avrebbero trascinato il nostro Paese in un immane disastro per l’intero popolo e per la stessa monarchia. Il re ignorò la lettera, con le conseguenze che poi puntualmente si verificarono.

Partendo da questo documento, Otello Lenzi ha raccolto undici testimonianze di chi visse in vario modo le esperienze belliche, raccogliendole nel libro All’epoca degli insensati, dalla campagna di Russia a Piazzale Loreto, ora edito da Gaspari.

Si inizia col diario dell’invasone della Russia scritto dall’ufficiale superiore Benigno Crespi, della nota dinastia imprenditoriale lombarda nonché sostenitore del regime, che racconta la fase iniziale delle operazioni, ma rientra in patria prima della catastrofe del nostro esercito.

Non altrettanto succede all’artigliere Ettore Pellegri che deve rimanere sul campo e descrive la lunga e tragica ritirata dalla linea del Don. Sempre dal fronte russo vengono pubblicate numerose lettere scritte a familiari e amici dal tenente medico Lirio Barberi, che si interrompono il 7 gennaio 1943.

Sarà poi il suo attendente Morgantini a riferire che, mentre infuriava la battaglia, Barberi gli aveva ordinato di andar via, mentre lui era rimasto a curare i feriti che imploravano aiuto.

Il libro riporta fra gli altri un documento del primo dicembre 1943, peraltro già noto, ma che è servito da guida per una generazione di studenti che aderirono alla lotta partigiana: l’appello del rettore dell’Università di Padova Concetto Marchesi a liberare l’Italia dalla servitù e dall’ignominia.

Merita attenzione la vicenda del generale Frido von Senger und Setterlin, amante dell’Italia e delle sue opere d’arte. Dopo l’8 settembre 1943 in Corsica non obbedì all’ordine di Berlino di fucilare 186 ufficiali italiani catturati.

Poi, quale comandante delle truppe tedesche a Montecassino, bloccò il tentativo di furto dei tesori dell’Abbazia, compiuto dal tenente colonnello Julius Schlegel su ordine di Goering che gli aveva inviato 120 camion per il trasporto in Germania.

Von Senger bloccò il convoglio all’altezza di Spoleto e lo fece dirottare a Roma a Castel Sant’Angelo. Si arrese agli americani a Bolzano: durante i successivi processi fu sottoposto, come tutti i generali, a inchiesta per crimini di guerra e poté dimostrare di non esserne mai stato coinvolto.

Segnaliamo qui anche un altro libretto edito sempre dalle collane di memorialistica dell’editore Gaspari, intitolato Un orribile sogno. L’attacco con i gas sul San Michele il 29 giugno 1916. Si tratta di un diario del caporal maggiore Francesco Villari, telegrafista del Genio che in quella data e nei giorni successivi descrisse i terribili effetti del gas fosgene, lanciato per la prima volta dagli austriaci. L’attacco a sorpresa con quella nuova arma trovò gli italiani impreparati, muniti di pochissime maschere.

La morte nel giro di poche ore e nei giorni successivi fu straziante, atroce. Villari non mancò di descrivere persino la trasformazione della natura colpita dall’uomo: “Le foglie degli alberi, i cespugli, le siepi, tutto il verde di due ore prima è ingiallito”.

La pubblicazione è stata curata dalla nipote Anna Villari, mentre il figlio di Francesco, il noto storico Lucio Villari, ne ha scritto la prefazione.