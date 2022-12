Di mostra in mostra: una guida per un Natale alternativo

Nelle imminenti festività natalizie è particolarmente ricco il calendario delle attività museali in regione. A Udine, nel Salone del Parlamento è di recente apertura “Dal centro dell’impero. Nuove scoperte archeologiche dell’Università di Udine nell’antica Assiria”, una nuova mostra archeologica che porterà i visitatori nel cuore dell’antica Assiria, il primo impero globale della storia. Visitabile fino al 30 aprile.

“Un architetto cosmopolita in patria, Raimondo D’Aronco in Friuli”, è la mostra articolata in cinque sezioni tematiche, allestite tra la Galleria d’Arte Antica e il Museo Friulano della Fotografia di Udine. È visitabile fino all’8 gennaio.

Il Museo Etnografico del Friuli (Palazzo Giacomelli) ospita la mostra “Trent’anni senza Moretti”, un intervento artistico di Fabien Marques tra arti visive ed etnografia. Fino al 15 gennaio.

Trieste, dedica a Banksy, uno degli artisti più popolari e controversi del panorama contemporaneo: “The Great communicator Bansky – negli spazi del Salone degli Incanti fino al 10 aprile 2023. Il Museo Revoltella di Trieste ospita fino al 10 aprile 2023 “I Macchiaioli. L’avventura dell’arte moderna”. In occasione della mostra, sono visitabili con un unico biglietto d’ingresso il Museo Revoltella, Galleria d’arte moderna di Trieste che quest’anno festeggia i 150 anni dalla sua apertura con la grande esposizione “La scultura nelle raccolte del Museo Revoltella. Da Canova al XXI Secolo”.

Elliott Erwitt. Il mio sguardo sul mondo è a Pordenone, alla Galleria Harry Bertoia. Quaranta le fotografie divise in due gruppi: una selezione di fotografie “nuove” a confronto con le grandi immagini iconiche (da giovedì a domenica 15-19, chiuso il 25 dicembre e il primo gennaio).

Alla Galleria Sagittaria di Pordenone è visitabile “Amores/Incontri”, esposizione che il Centro Iniziative Culturali Pordenone dedica a Gian Carlo Venuto. Apertura fino al 26 marzo 2023 con ingresso gratuito (gradita la prenotazione). cicp@centroculturapordenone. it “PPP 100.

Il cinema di Pasolini visto dai manifesti” è in programma fino al 10 aprile 2023, nei quattro piani delle ex carceri del Castello di Gemona. È aperta dalle 10 alle 12. 30 e dalle 14. 30 alle 18 tutti i giorni tranne Natale (chiuso) e Capodanno (solo pomeriggio).

“Pier Paolo Pasolini. Sotto gli occhi del mondo” a Villa Manin di Passariano, è visitabile fino all’8 gennaio 2023. Per informazioni: www. villamanin. it; www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it.

Al PAFF! di Pordenone è prorogata fino all’8 gennaio la mostra dell’illustratore Tony Wolf “Attenti al lupo” che vede una grande sezione dedicata alle opere che hanno reso celebri i suoi libri più importanti. Per info: www.paff. t;. La fotografia come testimonianza. Friuli 1980-2000 visitabile a Udine, nella Chiesa di San Francesco, fino al 8 gennaio 2023. Nel teatro di Chiusaforte è infine visitabile la mostra permanente “Fissare il tempo. Pierluigi Cappello 2004 — 2015”.

Iconiche le fotografie di Luca d’Agostino capace di restituire attraverso i suoi scatti alcuni momenti significativi vissuti dal poeta e scrittore friulano nei luoghi che ha maggiormente amato.