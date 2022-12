Ecco tutti i libri da mettere sotto l’albero

Un giro in libreria, alla vigilia del Natale. C’è anche Piff sugli scaffali (e in vetrina) con la sua brillante commedia, “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota”, edito da Feltrinelli, e sta vendendo assai.

Molti i titoli leggeri, o apparentemente leggeri, per questo Natale un po’ triste, tra guerre che non finiscono, aumento dei costi, riscaldamenti che devono essere sorvegliati come farebbe un amante geloso con il proprio oggetto d’amore.

Tra svago e riflessione: ecco i libri di Natale

A tal proposito segnaliamo il supertitolone Biblioteca Einaudi “Architettura ed energia”, dell’inglese Barnabas Calder. Una storia innovativa dell’architettura, che analizza il rapporto tra edifici e risorse energetiche nel tempo. Attualissimo!Il Natale “è” anche il suo mitico pranzo, ma anche qui, nel reparto “food and lifestyle”, siamo in linea con l’austerità.

Czaba Dalla Zorza sforna nel 2022 “Cucina economica. 120 ricette per mangiare bene con poco, risparmiando ogni giorno”, (Guido Tommasi Editore), ponendo l’accento su parsimonia sì, ma di qualità. Abbiamo chiesto un commento a Remo Andrea Politeo, direttore della Libreria Moderna Udinese, e qui in veste di presidente dell’associazione “Librerie in Comune”, gruppo virtuoso che tanti in Italia ci invidiano.

Eh sì, la città è un paradiso per chi legge: La Notte dei Lettori, affollate presentazioni di libri, per non parlare di mostre, eventi e festival. «Dagli scaffali escono i libri un po’ più leggeri a Natale», Politeo ci racconta, «ma i lettori forti sanno scegliere, per sé e per altri, titoli anche di nicchia».

«Siamo anche una libreria di proposta», commenta, «e così da noi è già in classifica, Alexsandar Hemon, “I miei genitori”, che racconta gli anni magici della Jugoslavia degli anni Settanta e la storia dei propri genitori. Sicuramente uno dei libri che metterò tra i miei preferiti dell’anno. Un’opera importante, divisa per capitoli, delle specie di coordinate sentimentali su cui riflettere, attraversato dall’ironia balcanica».

Ci piace segnalare che la collana dell’editore Crocetti in cui compare Hemon è curata dalla brava Federica Manzon, la pordenonese da pochi giorni ai vertici di Guanda come direttore editoriale. Politeo suggerisce anche il Premio Nobel 2022 Annie Ernaux, con “Gli anni” (L’orma editore). «Finalmente un premio Nobel che si vende», ci evidenzia il libraio. «I lettori conoscono da tempo la scrittura della Ernaux.

“Gli anni” è uno dei suoi titoli più rappresentativi. Tutti i suoi libri sono in qualche modo dei memoir, in cui le vicende personali si intrecciano alla storia». E poi arriva Paolo Giordano, con “Tasmania” (Einaudi): «È un lavoro sorprendente», uno dei primi libri capaci di raccontarci il presente; questi ultimi due anni, ciò che ci è capitato. È un libro intimo e coraggioso, che parla anche del futuro, con una lingua essenziale. A me ha ricordato Daniele Del Giudice de “Lo stadio di Wimbledon”».

Ultima proposta: è il giallo di questo Natale. “Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno”, di Benjamin Stevenson (Feltrinelli). «Un giallo atipico, che scardina le regole, anticipando scene». Che non vi venga in mente di uccidere un vostro parente però, durante il pranzo di Natale!

© RIPRODUZIONE RISERVATA