Valzer, polke e operetta al Teatro di Udine con la Strauss Festival Orchester Wien

Un turbinio di vivaci e leggeri ritmi di danza fra valzer, polke e arie d’operetta, la più spumeggiante delle orchestre e una splendida voce solista: ritorna il 31 dicembre alle 18 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, com’è ormai amatissima tradizione, la strepitosa, effervescente, trascinante Strauss Festival Orchester Wien, protagonista di una tradizione musicale gioiosa e spensierata che non ha eguali al mondo.

Il podio sarà affidato al grande Peter Guth, musicista di fama internazionale e storico fondatore della formazione mitteleuropea, ormai di casa sul palcoscenico friulano. Voce solista sarà il soprano Milena Arsovska, apprezzata interprete della nuova generazione e vincitrice di numerosi premi in concorsi internazionali.

Ospite regolare con la Wiener Mozart Orchestra nella Sala d‘Oro del Musikverein, dopo gli esordi in giovanissima età all‘Opera Nazionale Macedone ha interpretato i ruoli principali delle opere e delle operette in cartellone nei più prestigiosi teatri mitteleuropei, dove ha collaborato con direttori di assoluta fama come Claudio Abbado, Krill Petrenko, Rani Calderon, Jan Latham-Koenig, Cornelius Meister, Kirill Karabits, Daniel Raiskin, Yeruham Scharovsky, Michael Balke e Erwin Ortner.

Il programma del concerto – quarto appuntamento della stagione di musica del Teatro Nuovo Giovanni da Udine realizzata anche con il sostegno di Fondazione Friuli - sarà di sicuro appeal per ogni tipo di pubblico.

Impossibile non farsi coinvolgere dai ritmi travolgenti dei capolavori della famiglia Strauss, di Franz Léhar e Carl Michael Ziehrer, ultimo Direttore musicale del Ballo di Corte dal 1908 al 1918: dai valzer alle polke fino alle meravigliose arie d’operetta tratte dal “Pipistrello”, “Giuditta” e “Schön ist die Welt”.

