L’omaggio di Spilimbergo a Contardo, compositore e direttore d’orchestra

È nato in canonica Olinto Contardo. Chissà se il luogo natio ha contribuito al destino di compositore di musiche sacre (e non solo) e direttore di orchestre e cori prestigiosi a Lubiana, all'Ente Lirico di Cagliari, a Udine, oltre che alla Rai di Torino. Sarà un luogo di fede, il duomo di Spilimbergo, in cui sono risuonati nel tempo talento, rigore e umiltà del maestro, ad ospitare il concerto di Natale a lui dedicato, domani, mercoledì 28, alle 20.45.

L’omaggio nasce nell’ambito del Blanc European Festival in versione winter, che valorizza territorio e patrimonio musicale, raccogliendo “fondi per gli ultimi”, sotto la direzione artistica di Riccardo Pes. L’Orchestra Sinfonica DoLaMiTi di Belluno, diretta da Matteo Andri, proporrà, oltre al repertorio classico e natalizio, alcune sofisticate composizioni sacre del maestro, scomparso nel 2020.

Nascere in canonica. Era il 1932. Il padre di Olinto non aveva sposato la donna prescelta dal nonno. In rotta con la famiglia, trovò rifugio nella casa della parrocchia di Giavons, frazione di Rive d’Arcano. Orfano di madre a soli 7 anni, il futuro maestro si formò nel seminario di Castellerio, dove si avvicinò alla musica, frequentando anche il Tomadini di Udine, «allora liceo musicale», come ci racconta la moglie Ilvia Mulloni. Con lei ripercorriamo alcune tappe.

Olinto bambino con il papà Gildo che suonava la fisarmonica, il primo incarico di maestro nel Cividalese, poi a Cussignacco, la creazione di cori come quello del “Ricreatorio festivo udinese” negli anni ‘60’ o il coro lirico del “Puccini”, o il coro “Tomat” di Spilimbergo. «Imparavo dai coristi lirici, dalla gente di mestiere» raccontava alla moglie, perché il segreto era innanzi tutto la sua capacità di ascoltare e «prendere da ogni esperienza». Come quando, durante il servizio militare, gli venne chiesto un mambo che non rientrava nel suo repertorio classico.

«Tu conta 5 e poi parti» gli venne suggerito. E così fece, trasformando quell’esperienza in una scuola di vita e di musica.

Studiò a Lubiana, proseguendo la formazione in Direzione e composizione, attività che lo portò in varie città, tra cui Cagliari e poi Torino, dove fu direttore del Coro Rai. Nell’88, a San Giorgio della Richinvelda, insieme al Comune e ad altre personalità, fondò l’Associazione musicale “Bertrando di Aquileia”, da cui nacque una vivace scuola di musica. Compositore fin dai tempi del seminario, di nascosto dal direttore, dietro lo pseudonimo Bortolo Lumel. Costretto a lasciare quel seminario per avervi introdotto la “Gazzetta dello sport”. Eppure seppe far tesoro anche di quell’eccesso di rigore.

Autore di musica sacra (edita nel volume "Cantemus omnes") e profana (in “Lis stelis"). Ha composto messe, cantate, mottetti, senza mai trascurare le voci bianche. Ha musicato testi poetici di Padre Turoldo, Novella Cantarutti e altri autori friulani.

Tra i brani che verranno eseguiti nel concerto del 28 dicembre, “Cèil dal Friûl”, un “allegro moderato” su testo di Novella Cantarutti: nuvole che «a si displumin… in fueis di oru». Le note di Contardo vanno a musicare i colori della poesia, il viola delle vette e la notte evocata da ombre “placate”, che in friulano sono – più intensamente – “bonadis”.