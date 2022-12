Nel Friuli del ’500 una comunità segreta venera un’orsa che protegge il paese

Oltre a non essere un paese per (e di) giovani, l’Italia non sarebbe neppure un paese per il fantasy?

Vero è che la maggior mole (e il grande successo, poi diffuso nel mondo) del genere fantasy ha il suo epicentro nei paesi anglosassoni, con alcuni capostipiti, a cominciare da Il signore degli anelli di Tolkien fino alla saga di Harry Potter di J. K. Rowling. Sono centinaia i volumi di questo genere in lingua inglese, che ci immergono in mondi costruiti, nati da suggestioni e miti nordici, soprattutto della cultura vikinga (elfi, giganti, trolls, draghi, maghi e streghe).

In Italia, specie dagli anni Duemila, sono cominciati ad apparire titoli fantasy pubblicati anche da editori gallonati (basti citare i libri di Licia Troisi per Mondadori). C’è un distinguersi dai filoni anglosassoni anche per l’ambientazione: per esempio Il tesoro del Bigatto di Giuseppe Pederiali immerge la vicenda in ambiente tutto italiano, anzi padano, tra la Pietra di Bismantova e Aquileia.

Ma basta guardare appena un po’ indietro nella nostra tradizione e si trovano esempi eccelsi di fantasy: che cosa è infatti l’Orlando Furioso? E per immergersi in un mondo fantasy basta una passeggiata tra le creature fantastiche e inquietanti del Parco dei Mostri di Bomarzo presso Viterbo.

Le figlie dell’orsa di Paolo Venti (Morganti editore) rispetto a questa produzione ha un taglio originale. Anzitutto l’ambientazione, che più locale non potrebbe essere: la storia si svolge tra Spilimbergo, borgo di pianura ai piedi delle Prealpi Carniche, e una frazione di montagna del Comune di Clauzetto: Pradis di Sotto, sconosciuta ai più se non ai friulani che ne visitano le spettacolari Grotte verdi.

E poi il ricorso a mitologie non esotiche, inserendo nella vicenda – ma con parsimonia – figure mitiche native, autoctone, come le agane, ninfe delle acque che la tradizione fa apparire ora in epifanie luminose ora sotto l’aspetto di donne petulanti e bisbetiche – ma in questo racconto sempre solo circonfuse da un alone di bellezza e bontà.

Aggiungiamo anche una dosata miscela tra quadro storico e fantasia. La vicenda principale (tra un prologo nella preistoria e un epilogo ai nostri giorni, strettamente legati al nucleo centrale) si svolge a metà Cinquecento, epoca in Friuli di sospetti per infiltrazioni di eresie da oltralpe e di processi a streghe ed eretici come il Menocchio de Il formaggio e i vermi.

Quadro fantastico e storico sono abilmente intrecciati. Vediamo l’opposizione tra una Chiesa dei poveri, rappresentata dal parroco di Pradis, e la Chiesa dei prelati usi al lusso e alla buona tavola e altrettanto dediti alla repressione intransigente dell’eresia; la sopravvivenza di antiche pratiche d’una religione naturalistica nella fede cristiana e nella liturgia, senza disaccordo tra venerazione della Madonna e il suo accostamento alla divinità celtica Artio (un’orsa); la devozione cristiana delle donne e insieme la loro appartenenza a una comunità segreta di figlie dell’orsa protettrici del villaggio, divenute tali a seguito di una iniziazione in un ambiente di acque e misteriose cavità ipogee – vi acquistano doti senz’altro sovrannaturali, ma restando ben ancorate al villaggio, all’apicoltura, al pascolo nei prati, alla filatura, come gli uomini lo sono al mestiere del fabbro, del boscaiolo, del casaro, del piccolo commerciante di prodotti della montagna con la pianura.

Arditamente, Paolo Venti fa comparire come antagonisti degli abitanti di Pradis nella lotta per il possesso di un oggetto conteso (lotta che è uno dei fulcri dei racconti di fantasy) una comunità per così dire fossile di Celti (li chiama proprio Kelts), ancora più legati dei Pradini al passato remoto: periferici topograficamente, senza chiesa, dediti ad attività economiche essenziali se non primitive. Al loro interno una frangia di giovani sogna di recuperare la potenza e la gloria già appartenuta al loro popolo e scatena una guerra costellata di uccisioni, incendi, rapimenti: un tratto costante della storia umana, ma al lettore sembra rimandare a vicende a noi ora molto vicine.

Non mancano i colpi di scena, i movimenti dentro quel piccolo e vasto mondo, di cui una parte importante è sono le grotte, dove si muovono presenze misteriose e alla fine risolutive tanto quanto le luminose agane.

Per il lettore si annuncia un viaggio nel tempo e nello spazio, che stimola altre curiosità, discretamente sollecitate dall’autore in una interessante nota finale che rimanda a studi e letture di approfondimento di temi portanti del libro, come la misteriosa statuetta contesa e la storia dell’orso dalla preistoria ai nostri giorni