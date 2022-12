Samani presenta il suo film a Pordenone e a Udine

A conclusione di un anno di successi e i riconoscimenti, la giovane regista triestina Laura Samani torna eccezionalmente a Cinemazero di Pordenone domani, mercoledì 28, alle 20. 45 e al Visionario di Udine giovedì 29 alle 20, per una proiezione speciale del suo potente film di debutto: “Piccolo corpo” . Un dramma aspro e misterioso, epico e viscerale, che porta il segno produttivo della friulana Nefertiti Film di Alberto Fasulo e Nadia Trevisan.

Nell’occasione, la regista svelerà anche i suoi prossimi progetti.

Laura Samani, classe 1989, dopo aver stregato il pubblico al festival di Cannes e aver vinto il David di Donatello come Miglior regista emergente, ha appena conquistato anche il premio Miglior rivelazione europea alla 35esima edizione degli Efa – European Film Awards, considerati gli Oscar europei del cinema.

In una piccola isola del nord-est italiano, in un inverno agli inizi del’900, la giovane Agata perde sua figlia alla nascita. La tradizione cattolica dice che, in assenza di respiro, la bambina non può essere battezzata. La sua anima è condannata al Limbo. Ma una voce arriva alle orecchie di Agata: sulle montagne del nord pare ci sia un luogo dove i bambini vengono riportati in vita il tempo di un respiro, quello necessario a battezzarli.