Il “Bestiario sconfinato”: la fauna di Fvg e Slovenia vista da venti illustratori

Creazioni Indigeste, associazione attiva su tutto il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presenta il suo nuovo progetto intitolato “Bestiario sconfinato”.

Dieci giovani illustratori residenti in regione e altrettanti sloveni sono stati invitati a dare forma a una serie di illustrazioni dedicate agli animali che abitualmente passano il confine tra i due Paesi. L’orso, il lupo, la lince, il gufo e tante altre specie non conoscono affatto le linee tratteggiate create dall’uomo sulle cartine geografiche: semplicemente, vivono senza confini. Il progetto Bestiario sconfinato è nato come un invito al confronto tra artisti emergenti italo-sloveni, nell’ottica di creare contatti e sinergie tra i due Paesi europei, offrendo occasioni di crescita nello specifico campo del disegno, inteso sia come linguaggio universale che come motore di emozioni e idee.

I venti giovani illustratori hanno interpretato, ognuno con il proprio stile, la fauna che abitualmente capita di incrociare lungo i sentieri dei boschi, talvolta nei centri abitati o che spesso ci osserva dal cielo senza che ce ne accorgiamo: il risultato è una galleria cangiante di tratti molto diversi fra loro che raccontano visivamente i soggetti proposti, alcuni in modo poetico, altri veicolando un messaggio più critico sul tema.

Gli autori, tutti under 35, sono Michela Blasina, Samantha Gerolin, Elena Guglielmotti, Marta Lorenzon, Luca Mingolla, Sara Paschini, Riccardo Pasqual, Alessio Rizzo, Elisa "Upata" Turrin, Carlotta Zanettini, Miha Erič, Tamara Jenček, Alin Kostiov, Manca Krošelj, Tamara Likon, Matija Medved, Mojca "Mocculere" Novak, Maja Poljanc, Tereza Prepadnik e Lea Vučko.

Bestiario sconfinato è stato stampato su 20 cartoline raccolte in un cofanetto bilingue, diffuso gratuitamente, disponibile al pubblico da dicembre in diversi luoghi: a Pordenone presso La Bottega delle Nuvole, a Udine presso Libreria Tarantola, a Trieste alla Libreria Lovat, a Gorizia alla Libreria Ubik, Vodnikova Domačija Šiška a Lubiana e Goriška knjižnica Franceta Bevka a Nova Gorica.

Il progetto, realizzato in occasione dell’anno Europeo dei Giovani 2022, è sostenuto dalla Regione e fa GiovaniFvg.