Ottavio Valerio, 120 anni dalla nascita dell’educatore friulano che entrava nell’anima

Qualcosa si muove, sta tornando la memoria, forse è scattato il rimorso per un colpevole oblio. Forse si può recuperare il tempo perduto.

Di cosa sto parlando lo svelo riportando il post scriptum della prefazione al libro Buine Fortune –L’emigrazione friulana nel secondo dopoguerra, firmato da Ottorino Burelli, Ido Cibischino e Javier Grossutti, edito nel novembre 2011: «Certo non dovrà più accadere che a una profonda e toccante commemorazione, come quella dedicata dalla natia Osoppo a Ottavio Valerio, un gigante del Friuli e della friulanità, nel ventennale della morte, partecipino quattro gatti: 47 presenti più i relatori. O che in un contesto totalmente diverso (si parlava di ars oratoria, di cui Valerio era campione) un sindaco sui quarant’anni, laureato, confessi candidamente di non conoscere punto il personaggio. Come volevasi dimostrare: esempi di un Friuli che si fa male da solo».

Ho conosciuto Ottavio Valerio avendo lavorato con lui per due anni: non ancora ventenne, mi aveva assunto come istitutore al collegio di Toppo Wassermann, prestigiosa istituzione laica udinese, di cui era Rettore. Correva l’anno 1969.

A riaprire quel capitolo mi hanno piacevolmente “costretto” due interventi apparsi sul nostro giornale: quello di Alessio Screm, il quale ha tratteggiato la figura di Valerio nel 120° anniversario della nascita (Osoppo 1902), e la lettera-ricordo di Sergio Gentilini di Roveredo in Piano. Ne è uscito il ritratto di un uomo che è stato educatore autorevole e rispettato (al Toppo si formava buona parte della classe dirigente friulana); cultore delle arti e promotore delle tradizioni, della lingua e della letteratura della Piccola Patria; e da presidente di Friuli nel Mondo ponte tra la nostra terra e le comunità emigrate. Il tutto tenuto assieme dalla vasta cultura custodita da una memoria prodigiosa, e dal dono della parola, dell’eloquenza: mai più si è sentito un oratore vibrante e coinvolgente come lui. Per dirne una: Rino Pellegrina da Rigolato, una delle anime delle organizzazioni friulane in Canada, mi raccontò dell’intervento di Tavio in occasione dell’inaugurazione nel marzo 1975 della nuova bellissima sede della Famee furlane di Toronto: «Infiammò a tal punto l’uditorio, più di mille persone con gli occhi lucidi, che sembrava che persino i muri sprigionassero fierezza». Perché lui sapeva trasformare la nostalgia sofferente nella felicità, nell’orgoglio di essere friulani. Valerio – ricorda Burelli – era il paladino di «un Friuli bello e forte, cristiano e laico, fatto di uomini autentici e di donne esemplari, impasto di preghiere e imprecazioni e di tanta, inesauribile poesia».

Tiri le somme e tutto comprova l’unicità e lo spessore del personaggio carismatico, ricavando contestualmente l’impressione che non gli sia stato attribuito quanto meritava, che ingiustamente sia stato tenuto nelle retrovie. Perché ciò sia avvenuto è da scoprire, ma non credo di essere lontano dalla verità se a parziale spiegazione porto in campo l’etichetta di fascista che si trascinava appresso dal Ventennio, il peggio del peggio in anni di avvelenato clima politico. In realtà, era un patriota che nella missione educativa e nella cultura esprimeva i suoi ideali. So che non aveva tessere di partito e tra i suoi migliori amici c’era Carmine Speranza, noto esponente socialista, economo del Toppo, con cui verso le 11 faceva una capatina Alla Colonna di via Gemona per il taglietto di tocai; appuntamento che attivava talvolta anche il vicedirettore Mestroni e il ragionier Piva per uno schietto momento di condivisione alla friulana che profumava del rosmarino delle patatine al forno, specialità dell’osteria assieme alle polpette col prezzemolo.

A questo punto, certo di incrociare il ricordo di migliaia di ragazzi (oggi tutti signori avanzati negli “anta”) che passarono sotto il suo sguardo severo, mi inoltro nel personale per raccontarvi il mio “Mago”, nomignolo che gli era stato affibbiato dai collegiali perché nulla gli sfuggiva. La pretesa di rigore e la disciplina erano assolute, così come l’esigenza di uno stile che cominciava dalla postura in refettorio. Ma c’era dell’altro ancora più importante a farne l’educatore: entrava nelle anime dei ragazzi, conosceva di ognuno indole e inclinazioni, nei casi difficili disponibile alla mano leggera purché avvertisse lo spiraglio del ravvedimento, la promessa del riscatto in nome del rispetto personale, dei sacrifici e delle aspettative delle famiglie. Responsabilità.

Non cominciò bene il nostro rapporto. Una sera, nell’ultima ronda che faceva verso le 23, il Mago mi beccò alla finestra del corridoio mentre, ignaro della disposizione, fumavo in attesa che i ragazzi si addormentassero in camerata. Le sue furono parole cortesi e spietate: non ci sarebbe stato un secondo perdono, mi avrebbe rispedito al paesello. Avvertivo che mi teneva d’occhio. E lo sorpresi a scrutare dai finestroni della Galleria quando, d’accordo con i ragazzi (mi avevano affidato quelli di seconda media), decisi di anticipare la sveglia di mezz’ora così da dedicarci a un minimo di allenamento, nella calma del mattino, in vista del torneo di calcio interno. E nulla eccepì quando gli esposi l’idea di formare una band (allora si diceva complesso) con alcuni allievi delle superiori. Così nacquero “I Wassermann”: Carlo Teghil all’organo, Maurizio Tomat alla batteria, Luciano Cicuto alla chitarra, il sottoscritto al basso. Il Rettore ci mise a disposizione una stanza defilata, dalle parti della lavanderia, per le prove ovviamente rumorose.

E si arrivò in vista del Carnevale. «Dobbiamo fare qualcosa di nuovo, di mai visto al Toppo» suggerì il collega Enzo Sinelli, il quale s’incaricò di organizzare uno spettacolo d’arte varia, un contenitore che aveva come momento centrale il Festival del Toppo, rassegna di canzoni cantate dai ragazzi più dotati, con tanto di giuria e di premi. Venne fuori una cosa di lusso, ma nulla in confronto all’apparizione inimmaginabile: Ottavio Valerio irruppe sul palco con la pelata nobilitata da una parrucca da Beatle: cantò, declamò, applaudì, elogiò... felice, fiero dei suoi ragazzi. Emergevano il suo animo d’artista, l’attore e il teatrante ch’era stato ancora negli anni Trenta da fondatore della compagnia La Osovane.

Mi prese a benvolere, concedendomi anche più del dovuto: come la licenza del sabato sera perché andassi a trovare la morosa. Conservo il biglietto di felicitazioni, scritto con l’inconfondibile calligrafia incisiva e geometrica, quando seppe che Vittorino Meloni mi aveva assunto al Messaggero. E sta allo stesso posto da quasi 50 anni il quadretto (una scena antica di vita friulana) che mi inviò per il matrimonio: «A Ido e a Ines, perché resti sempre accesa la fiamma del vostro Fogolâr».

Della sua vita, di tanto lavoro e di tanta passione, di tanti rapporti e insegnamenti, cosa resta? Facendo trasparire il rammarico, ce lo rivela ancora Ottorino Burelli: «Non ha lasciato scritto quasi nulla e di quello che in mille interventi ha detto a decine di migliaia di persone, che lo hanno ascoltato con ammirazione e commozione, non è rimasto nulla».

E ciò rende ancora più ardua la sfida che mi permetto di lanciare al mondo della cultura e delle istituzioni, agli accademici della nostra Università: oltre gli sporadici (e beninteso meritevoli) interventi a ricordo, si tenti di mettere assieme una biografia organica di Ottavio Valerio, così da documentare e tramandare il valore e l’incidenza di un personaggio degno di stare accanto ai grandi del Friuli.