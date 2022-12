Cartoline, lettere e foto per raccontare i traguardi di un alpinismo eroico

Un baule rimasto chiuso dal 1936 è l’origine di questo libro, che sconsigliamo di leggere nel letto prima di dormire visto che pesa oltre 3,3 chili.

Battute a parte, sono 533 pagine, di grande formato, ricche di foto e documenti (La Grafica edizioni), che non a caso qualcuno che può dirlo a ragion veduta ha definito “il libro più importante mai pubblicato sull’alpinismo trentino e dolomitico nella prima metà del Novecento”.

Tutto nasce quando l’autore Silvio Agostini (che nell’ultima pagina si definisce: “Trentino, omonimo discendente, Primo Capitano degli Alpini in congedo, amministratore delegato di Uri spa”) apre il baule citato all’inizio che raccoglie tutto quanto è stato archiviato da Silvio e Mario Agostini, due fratelli di cui lui è appunto discendente (il secondo è il nonno).

Nella prefazione di Mario Agostini, fratello dell’autore (ricorrenza onomastica non casuale e per questo la citiamo), definisce i propri avi: “Montanari di città, entrambi con una buona base scolastica e un incredibile bagaglio di letture”, per conferma basta scorrere l’elenco dei libri della biblioteca di Silvio Agostini: ben sei pagine.

E cosa infilano nel baule? Un archivio incredibile di dati su quello che è definito giustamente l’alpinismo eroico: “Scrivono, annotano, catalogano, forse come nessun altro di quella cerchia. Silvio dal 1924 e fino alla morte (nel 1936 appunto) annota su un diario la propria attività alpinistica, menzionando fatti e compagni di cordata.

Conserva lettere e cartoline oltre a riviste, giornali e ritagli. Data sistematicamente le fotografie, che risultano così riferibili agli accadimenti descritti nel diario. Cataloga con precisione maniacale libri e mappe”. Ma il risultato dell’opera è un affresco generazionale, oltreché quanto citato all’inizio. Il titolo lo dichiara: Gl’imprudenti, una citazione di come si definivano , ma il sottotitolo svela ancora di più definendoli: “Animi assetati di altezza e infinito”.

Nell’ultima pagina di copertina il sigillo: “Storie della generazione che fu protagonista dell’alpinismo eroico”, appunto. Il libro è diviso in 40 capitoli che hanno titoli “scontati” per un libro sull’alpinismo come “Direttissima” alternati ad altri come “Poetica dell’estremo” o “Substantia nigra”che fanno capire come nel libro si vada oltre il racconto, si parli anche di filosofia dell’alpinismo, ma pure esistenziale, e “la messa a fuoco di identità individuali è funzionale a tratteggiare l’identità collettiva di un’epoca”, oltre a rivelare retroscena dell’associazionismo alpinistico trentino, in particolare di Sat (società alpina trentina) e Sosat (sezione operaia della società alpinistica trentina), nel periodo di ascesa del fascismo. Ma l’autore non si è fermato al contenuto del baule e ha approfondito ogni dettaglio andando a cercare conferme e smentite in altri documenti o consultando testimoni, fin quando non ha avuto la certezza di aver fatto tutto il possibile per scrivere un’opera “inattaccabile”.