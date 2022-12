Cinque cerchi di separazione: tutti gli ostacoli superati dalle donne

Se lo sport è lo specchio di una società, allora lo sport femminile aiuta a capire a che punto è la discriminazione di genere. E’ questo il ragionamento alla base di Cinque cerchi di separazione. Storie di barriere di genere infrante nello sport scritto per Paginauno da Federico Greco, storico dello sport e animatore del bel sito calcioromantico.com.

Il tema è d’attualità. Ci stiamo abituando alle gare “miste”, cioè dove uomini e donne gareggiano nella stessa squadra: Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno tenuto incollati alla tv gli italiani a Pechino 2022 nel curling, una specialità che fino allo scorso febbraio pochi sapevano che esistesse (non in Bisiacaria, però).

Irma Testa ha vinto a Tokyo 2020 la prima medaglia italiana nella boxe femminile. Dal 1° luglio di quest’anno le calciatrici della serie A possono avere contratti professionistici, un salto in avanti fondamentale che ha fatto, tra l’altro, scoprire come le colleghe di Sara Gama siano, assieme alle golfiste, le sole atlete professioniste del nostro Paese.

Lontani appaiono, ma non troppo, i tempi in cui gli sport femminili di squadra erano considerati disdicevoli, soprattutto quelli di contatto, o nei quali le premiazioni, gli intervalli tra i round, o le postazioni sulla griglia di partenza erano inevitabilmente corredati da ragazze in minigonna (fino al 2019 la vincitrice di tappa del Giro Rosa era baciata da due modelle).

Ma la storia della conquista dello sport da parte delle donne parte, come ricostruisce Federico Greco, da molto lontano e si incrocia da sempre con due altre discriminazioni, quella razziale e quella di classe. Lo sport decoubertianamente inteso privilegiò infatti l’atleta bianco e amateur, che non avesse, cioè, esigenze economiche.

Le donne vi venivano escluse perché soggetti fisicamente inferiori e ai quali la pratica sportiva poteva pregiudicare fertilità e maternità. Negli sport eleganti come il tennis, il golf, l’equitazione, la vela, il croquet, tuttavia, la discriminazione cadeva. Già dalle Olimpiadi di Parigi del 1900 le donne vennero ammesse ad alcune di queste gare.

Poi, anche sulla scorta dell’uso nazionalistico dello sport, nel corso del Novecento le maglie si sono allargate. La guerra fredda sportiva tra Usa e Urss (e che, in proporzione al numero di abitanti, vinse invece la Ddr) vi contribuì decisamente. Alla fine del secolo lo sport è diventato un business globale e l’allargamento delle discipline femminili è stato anche un modo per coinvolgere un nuovo pubblico. Nel 1991 il Cio ha deciso che gli sport ammessi o riammessi alle Olimpiadi non possono essere solo maschili, le gare “miste” sono sempre di più e le Olimpiadi di Parigi del 2024 saranno le prime in cui il numero di atleti maschi e femmine sarà eguale.

La rottura dei primi cerchi di separazione è fatta anche di molte storie da raccontare. Come quella di Stamata Revithi, una donna greca poverissima che voleva correre la maratona di Atene del 1896, e a cui, naturalmente, venne proibito di partecipare. La gara fu vinta, come da pronostico, da un atleta maschio greco.

Oppure, per restare alla maratona, Kathrine Switzer, che si iscrisse anonimamente come “K.V. Switzer” a quella di Boston del 1967, dal cui percorso venne però letteralmente spinta fuori dai giudici di gara. La mitica tennista Suzanne Lenglen che non scendeva mai sul campo prima di mezzogiorno e sorseggiava cognac ai cambi di campo; l’altra campionessa del tennis Billie Jean King, che accettò di combattere la “battaglia dei sessi” trasmessa in tv contro Bobby Riggs (1973). Poi, le campionesse che ruppero la doppia discriminazione: Althea Gibson, la prima afroamericana a vincere un Grande Slam (Parigi, 1956), e Vonetta Flowers, la prima bobbista coloured che ha vinto una medaglia d’oro olimpica (Sal Lake City, 2002), e che ci ricorda che di record da battere ce ne sono ancora tanti.

Anche di strada da fare ce n’è ancora tanta, e non solo sulle quattro ruote, disciplina in sé “open”, cioè aperta nelle stesse gare ai due generi, ma nella quale le donne praticamente non esistono, nella pista, nei box e ai muretti. Qualcuno si ricorda ancora di Lella Lombardi, che ebbe una macchina ufficiale nella stagione 1975? Non sempre, come la storia del dressage insegna, (dove alle Olimpiadi non vince un uomo dal 1988), o quella dello skeet, vince sempre il maschio. Parallelamente c’è da rompere il tabù di genere anche nei confronti delle discipline non-maschili (nuoto sincronizzato, ginnastica ritmica).

Infine, alcune questioni ormai irrinunciabili in agenda. Quella del binarismo, cioè delle persone intersex che non si identificano nelle categorie uomo/donna, esplosa con il caso della sudafricana Caster Semenya nel 2009.

L’assenza di donne nei ruoli dirigenziali dello sport.

Infine, il gender pay gap, la discriminazione tra uomini e donne che fanno lo stesso lavoro, raggiungono gli stessi traguardi ma non guadagnano gli stessi soldi. Questione che non riguarda solo lo sport ma tutta la società. Come volevasi dimostrare.