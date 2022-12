l’agenda

Musica ed eventi: ecco cosa fare a San Silvestro e Capodanno in Friuli Venezia Giulia

I teatri della regione aprono le porte per celebrare con il pubblico la fine e l’inizio del nuovo anno, all’insegna della bellezza e dell’arte, così come i musei in apertura straordinaria, l’ultimo dell’anno, il primo e l’Epifania.

Fabiana Dallavalle