A Pnlegge sono tornati i grandi numeri del passato, teatro Verdi affollato dai giovani

Iniziato con tante difficoltà, il 2022 si chiude con un bilancio molto positivo per il mondo della cultura pordenonese che mostra resilienza e capacità di diversificarsi in mezzo tante incertezze “globali” a partire dagli strascichi della pandemia che hanno accompagnato l’inizio anno, fino alle preoccupazioni per la guerra in Ucraina, l’inflazione e il rincaro dei costi dell’energia.

Resilienza, capacità di crescere e innovarsi cercando le migliori strategie per adeguarsi ai veloci cambiamenti in atto, apertura al mondo: è questa la cifra che appartiene ad alcune fra le più importanti realtà culturali.

A questo proposito, interviene Michelangelo Agrusti, presidente di Fondazione Pordenonelegge: «Il 2022 si chiude per il Festival dei libri e degli autori con i risultati portati da un’edizione straordinaria 2022 che ha registrato una partecipazione importante del pubblico, oltre 100 mila presenze.

Pordenonelegge proseguirà nell’anno nuovo, aumentando le collaborazioni artistiche e organizzando eventi in molte sedi del Friuli-Venezia Giulia da Trieste, Lignano, Monfalcone. Inoltre, per il 2023 l’internazionalizzazione sarà ancora una parola di riferimento, e non solo per l’anticipazione praghese della 23° edizione della Festa del Libro, ma proprio come direzione verso cui il festival e la Fondazione si sono messi in moto da tempo, avviando iniziative in stretta sinergia con istituti italiani di cultura (Parigi, Londra, Berlino) valutando anche nuove opzioni che porteranno a valorizzare il modello Pordenonelegge e, tra le novità 2023, rafforzando la sua presenza 365 l’anno con un ricco calendario di eventi previsti in regione anche all’estero».

«Nell’anno del Centenario dalla fondazione del Teatro Verdi, il bilancio che chiude il 2022 : afferma invece il presidente Giovanni Lessio – presenta diversi tipi di luci. La prima mette in evidenza il fatto che il pubblico nel corso dell’anno, sta tornando sempre più a teatro. Uno spazio che riscopre con il piacere di una nuova socialità ritrovandosi finalmente dopo il lungo periodo di chiusure legate alla pandemia.

Dall’altra, ricordo l’intensa programmazione estiva che si è tenuta nel palcoscenico esterno del Verdi, nella vicina piazzetta della Pescheria, mantenendo l’impegno di un teatro aperto tutto l’anno oltre la tradizionale stagione. Nello stesso periodo è stato avviato un progetto importante che proseguirà anche nel 2023, legato alla Montagna, realizzato in collaborazione con il Cai, che avvia una riflessione importante sulle problematiche e soprattutto sul futuro delle alte terre.

Un altro risultato importante è legato alla presenza delle nuove generazioni a teatro: sono circa 15 mila le iscrizioni di giovani agli spettacoli anche nell’ambito di una progettualità scolastica».

In attesa di incontrare a Pordenone una delle più importanti scrittrici francesi Maylis de Kerangal, protagonista di Dedica, in programma dal 18 al 25 marzo prossimi, interviene Claudio Cattaruzza, curatore del Festival ideato da Thesis associazione Culturale.

«Nel corso di 28 edizioni, Dedica ha ampliato la propria proposta culturale fino a raggiungere una programmazione che si sviluppa nell’arco dell’intero anno. I numeri legati alla presenza del pubblico sono sempre stati positivi e lusinghieri, pari a quelli registrati in epoca pre-covid confermando una partecipazione continuativa e affezionata di cui siamo grati e che ha colpito in modo positivo noi organizzatori e gli stessi relatori.

Il pubblico ha dimostrato il piacere di tornare finalmente a seguire gli eventi in presenza vivendo gli incontri “di persona” e avendo modo di scoprire da vicino l’ospite di Dedica e i temi trattati».

Dalla letteratura e dal teatro al cinema. «Il 2022 è stato un anno indubbiamente complesso sotto molti punti di vista – spiega Marco Fortunato, presidente di Cinemazero – ma altrettanto ricco di iniziative e progettualità.

Se a inizio anno, il cinema ha risentito di alcune difficoltà legate alla situazione pandemica del 2021, negli ultimi mesi, abbiamo registrato significativi segnali di ripresa, in particolare grazie al cinema italiano di qualità, che ci permetteranno di raggiungere un risultato decisamente migliore rispetto al dato medio nazionale del settore.

Inoltre, la XV edizione del Pordenone Docs Fest, con un progetto complessivo in grande crescita, e FMK, il festival internazionale del cortometraggio, ha visto una partecipazione straordinaria di giovani, altrettanto, le proiezioni estive sotto le stelle.

Vorrei inoltre ricordare che oltre 2.300 giovani sono stati coinvolti nelle decine di proiezioni mattutine di film dedicate agli studenti. Inoltre, nell'anno del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, Cinemazero ha organizzato - direttamente o in qualità di partner- decine di iniziative».