La lotta senza tregua in Valcellina nel diario inedito del partigiano Bettoli

Era passato meno di un anno dalla fine della Guerra di Liberazione quando Mario Bettoli (Vallenoncello 1925 - Pordenone 2012) terminava una sua Storia della Brigata Partigiana Ippolito Nievo A.

Tuttavia, per sua stessa scelta, lo scritto non era uscito dalla cerchia dei più stretti famigliari.

Unica eccezione: il deposito – obtorto collo – di una copia digitale presso l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione di Udine.

Dieci anni dopo la scomparsa dell’autore, il lavoro corale fra la Casa del Popolo di Torre di Pordenone, Monica Emmanuelli (direttrice e responsabile dell’archivio storico del sopracitato Istituto) e Gian Luigi Bettoli (storico e figlio di Mario) porta alla luce, per i tipi della Olmis, un documento che «pur non modificando complessivamente il quadro degli avvenimenti, ha il pregio di essere stato redatto in un periodo molto vicino ai fatti narrati» e di fornire «elementi inediti».

Il testo si inserisce dunque «con originalità» – lo ribadisce in una delle prefazioni il presidente dell’Istituto, Giovanni Ortis – nel quadro dei contributi storici sulla Resistenza nella Valcellina».

Così, pur conoscendo la modestia di “Innominato” (nome di battaglia scelto per Bettoli da un comandante appassionato del Manzoni) e il suo desiderio di tutelare la riservatezza altrui, ciò che ai suoi occhi pareva solo «un esperimento giovanile incompiuto» diventa ora un utile strumento di conoscenza.

Non solo: è uno di quei casi in cui – all’interno di un quadro ampio, inevitabilmente non esente da ombre – si dischiude davanti ai nostri occhi un caleidoscopio di idealità e abnegazione che provoca ammirazione e… nostalgia.

Si trattò infatti di «una militanza prestigiosa, mai asettica», e di «un monito per l’oggi», come precisa la Segretaria Generale dello Spi-Cgil di Pordenone Giuliana Pigozzo: una militanza di cui l’esperienza giovanile fu il primo passo nel lungo percorso compiuto quale autorevole personalità della politica e del mondo sindacale a livello anche nazionale, giungendo infine alla presidenza dell’Associazione Casa del Popolo di Torre e dell’Anpi Provinciale di Pordenone (si veda la nota biografica redatta da Gian Luigi Bettoli).

«Se difendendo la grande causa / morte gloriosa ci coglierà / la vita non sarà sprecata / a tutti i popoli servirà… Di Garibaldi portiamo l’emblema / di Garibaldi ci invita la fé / per mesi e mesi lottiam senza tregua / la nostra Italia vogliamo liberar…»: sono, queste, due strofe tratte dai canti – funzionali, peraltro, allo scopo formativo dei reparti partigiani – riprodotti testualmente e commentati da Mario Bettoli: sentirli risuonare in noi ci avvicina anche emotivamente allo «spirito di unità e di identità valoriale dei resistenti», come scrive Loris Parpinel, presidente dell’Anpi Provinciale di Pordenone.

Abbiamo detto «memorie», e l’autore – osserva il presidente della Casa del Popolo di Torre, Andrea Fregonese – sapeva bene «quanto fragile possa essere la memoria tramandata e soprattutto quanto facile preda di strumentalizzazioni e mistificazioni».

È anche per questo che i curatori offrono opportune contestualizzazioni storiche e una bibliografia della Resistenza nel Friuli occidentale.