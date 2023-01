Musica protagonista della nuova stagione: il via con Damien Rice, poi Raf e Tiziano Ferro

Dopo un’estate sovraccarica di musica dal vivo in Friuli-Venezia Giulia, sono seguiti mesi a ritmo decisamente meno sostenuto. Sembra partire piano anche il 2023, puntando su nomi consolidati, con pochi artisti internazionali (nei primi mesi dell’anno da non perdere: Algiers e Damien Rice); aspettando siano ufficializzati i cartelloni primavera/estate ancora in via di definizione.

Il 21 gennaio al Teatro Pasolini di Cervignano arriva “Arcipelago Ivan”, concerto di Filippo Graziani che si cimenta con l’indimenticabile repertorio del papà.

Il Capitol di Pordenone (che riparte il 14 gennaio con il tributo a Bowie dei White Dukes), il 28 gennaio propone Abbey Town Jazz Orchestra, uno show dedicato agli amanti dello swing, del rock’n’roll e del ballo, con la partecipazione del pianista Matthew Lee e il 4 febbraio Erio, una delle voci più particolari delle passate edizioni di X Factor.

Il 10 e 11 febbraio al Nuovo Giovanni da Udine sbarca l’Abba Symphonic – Real Tribute Show, concerto sinfonico che segue il cinquantesimo compleanno degli Abba, la leggendaria band svedese fautrice di storici tormentoni del pop e della disco music, con più di 400 milioni di album venduti in soli dieci anni.

Una ricetta a base di selvaggio post punk, oscura elettronica e appassionato gospel soul che ha conquistato pubblico e critica facendoli diventare una delle band più apprezzate dal vivo: gli americani Algiers il 18 febbraio portano il nuovo disco “Shook” al Capitol di Pordenone.

Il 24 febbraio, al Pasolini, va in scena il progetto “Scenario” dei C’Mon Tigre, tra gli esperimenti più stimolanti e innovativi della musica contemporanea, con note provenienti da Europa, Africa, Nord America e Medioriente.

È sold out la data del 25 febbraio all’Auditorium Concordia di Pordenone per Francesca Michielin: il suo tour nei teatri per festeggiare dieci anni di carriera parte proprio dalla nostra regione.

Al Nuovo Giovanni da Udine, il 13 marzo si recupera la data slittata per covid di Ermal Meta, mentre uno dei nomi più raffinati del rap made in Italy, Claver Gold, è al Capitol di Pordenone il 18 marzo. “The song is you” di Enrico Rava (flicorno) e Fred Hersch (pianoforte) il 21 marzo incanterà il Pasolini, e il 24 il teatro di Cervignano ospita Pink Planet – Another Pink Floyd Tribute, nove elementi affiancati dal critico musicale Andrea Ioime nei panni del narratore.

Freschi della collaborazione con Andy Summers dei Police, il 24 marzo i 40 Fingers portano le loro rivisitazioni chitarristiche al Concordia di Pordenone e i Canto Libero, con l’omaggio a Battisti e Mogol, sono il 26 marzo al Giovanni da Udine e il primo aprile al Concordia.

“The Guardian” l’ha definito “il poeta della chitarra”: Damien Rice è un cantautore irlandese tra i più stimati e i biglietti per il 31 marzo al Nuovo Giovanni da Udine sono andati a ruba; il 2 maggio il teatro udinese propone Raf.

Cosa riserva invece l’estate? Per ora i due grandi eventi allo stadio Teghil di Lignano: Tiziano Ferro il 7 giugno e Ultimo il primo luglio.

E ancora a luglio: il trapper Sfera Ebbasta a Palmanova (Piazza Grande) il 2, poi appuntamento con Stewart Copeland a Udine il 12 e Ben Harper (& The Innocent Criminals) il 15 torna al Festival No Borders ai Laghi di Fusine.