Da Popolizio a Battiston, il programma con i migliori spettacoli a teatro in Friuli nel 2023

Per gli amanti del teatro di prosa ecco una breve panoramica sugli spettacoli imperdibili da qui a maggio. Cominciamo dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove dal 3 al 5 febbraio sbarca Virginia Raffaele, protagonista come imitatrice in tanti show televisivi, ma che in Samusà, racconto tra il serio e il faceto della sua avventura umana e artistica, rivela sorprendenti doti di attrice, grazie anche alla rigorosa regia di Federico Tiezzi.

Grande prosa dal 14 al 16 febbraio con l’intramontabile Berretto a sonagli di Luigi Pirandello nella rilettura di un grande del nostro teatro, Gabriele Lavia che nei panni dello scrivano Ciampa, schiacciato nella morsa della vita è costretto a far scattare la “corda pazza” – quando la “corda civile” e la “corda seria” non servono più – per mantenere una facciata di rispettabilità alla sua vita di uomo tradito. Un altro capolavoro del teatro di tutti i tempi, Spettri di Heinrik Ibsen arriva il 28 febbraio, l’1 e il 2 marzo, per la regia, molto stilizzata del lituano Rimas Tuminas e nell’interpretazione di una gran signora delle scene europee, Andrea Jonasson. Il 4 aprile, in doppia recita alle 11 e alle 20. 45 Diplomazia, un testo appassionante dell’inglese Cyril Gely, su una pagina della storia della Seconda guerra mondiale quando nell’agosto del 1944 i tedeschi per ordine di Hitler avevano deciso da far saltare in aria tutta Parigi; tragedia sventata in una notte di serrato confronto fra il console svedese Raoul Nordling e il generale Dietrich von Choltitz, governatore di Parigi durante l’occupazione nazista. Grandi i due registi e interpreti, Elio De Capitani e Ferdinando Bruni.

Ma Giovanni da Udine non è solo prosa, anzi. Ché il teatro musicale è piuttosto nutritamente presente: a partire da Pretty Woman (17, 18, 19 gennaio) dal celebre film con Richard Gere e Julia Roberts, per poi proseguire il 26 gennaio con un classico della piccola opera Ballo al Savoy su musiche di Paul Abraham, l’8 febbraio con Stanno sparando sulla nostra canzone, una rivisitazione del cabaret anni’20 con Veronica Pivetti e il 21 febbraio con Il paese dei campanelli, l’operetta italiana per eccellenza di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, per concludersi il 25 febbraio in doppia recita con Super market – A modern Tragedy, libretto, musiche, canzoni e regia di Gipo Gurrado.



Passiamo agli eventi programmati dal Css. Qui troviamo, tra gli altri il 28 e il 29 gennaio al Teatro San Giorgio, uno spettacolo scritto diretto stenografato e coreografato dal francese Pascal Rambert, Sorelle, una sorta di resa dei conti fra due mondi e due visioni della vita. Torna a grande richiesta Emma Dante il 18 febbraio con uno spettacolo per grandi e piccini, Scarpette rotte, ispirata alla celebre fiaba di Andersen. I Babilonia Teatri, che ci hanno abituato a un teatro aggressivo e dissacrante si misurano questa volta con attualissimi interrogativi politici attraverso le vicende tragiche di Giulio Regeni e dello studente egiziano Ramy Essem in Giulio meets Ramy– Ramy meets Giulio, il 24 febbraio al San Giorgio. Atteso ritorno di Giuseppe Battiston a Cervignano il 29 marzo, il 31 marzo e il 1 aprile al Palamostre con La valigia, adattamento teatrale dell’omonimo romanzo autobiografico di Sergei Dovlatov, scrittore, giornalista e reporter ebreo russo, morto in esilio, negli Stati Uniti, poco dopo la caduta del regime sovietico. A Pordenone, imperdibile Chi ha paura di Virginia Woolf di Edward Albee con una sorprendente Sonia Bergamasco e Vinicio Marchionni diretti da Antonio Latella in quello che è considerato lo spettacolo migliore dell’anno: dal 24 al 26 gennaio e in precedenza al Verdi di Gorizia il 13 gennaio. C’è poi di imperdibile un classico del teatro moderno americano, Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, storia di emigranti in quel di New York diretto e interpretato da Massimo Popolizio, dal 3 al 5 febbraio.

Segnalerei ancora come imperdibili il 27 aprile Ermanna Montanari in Madre, uno spettacolo del Teatro delle Albe,e dal 5 al 7 maggio Edificio 3 di Claudio Tolcachir, tra i più interessanti autori-registi della scena contemporanea internazionale.