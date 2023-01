Il Verdi racconta la montagna con il concorso Oltre le nuvole

Con la consapevolezza che la montagna rappresenti l’ambiente decisivo per vincere alcune sfide ambientali dei prossimi anni, il Teatro Verdi di Pordenone insieme con Cai Nazionale lancia “Oltre le nuvole”, il primo concorso a livello nazionale per testi inediti di drammaturgia riferiti all’ambito montano.

«Il concorso rappresenta una novità in Italia – spiega Claudia Cannella, consulente artistica Prosa dell’ente teatrale – ed è merito del Verdi averlo avviato in collaborazione con il Cai inserendolo in un progetto più ampio. Penso al bellissimo concerto che si è tenuto l’11 dicembre scorso in occasione della Giornata internazionale della montagna, prima ancora all’importante giornata di studi, senza dimenticare che già da alcune estati, il Verdi organizza spettacoli e concerti in luoghi di montagna. Ora la novità assoluta per il 2023 sarà il concorso che continuerà a tenere viva l’attenzione verso l’ambiente montano».

Quanto possono contribuire gli eventi culturali in questa causa? «Il teatro è un luogo dove ci si ritrova per avere degli stimoli culturali, per discutere insieme su temi sensibili come in questo caso, la montagna, interpretata nella sua complessità che coinvolge la salvaguardia dell’ambiente, il problema dello spopolamento e ripopolamento degli ambiti montani, la storia e le tradizioni, fino all’energia rinnovabile e il turismo sostenibile. Ricordo che al testo vincitore sarà riconosciuto oltre al premio in denaro anche la possibilità di una mise en space dell’opera nel nostro teatro. Inoltre, i testi saranno giudicati da una giuria composta da figure legate al mondo del Cai e della montagna, autori, drammaturghi e registi teatrali – presieduta da una figura di spicco nel panorama culturale italiano, Antonio Massena, presidente della Commissione consultiva per il Teatro del Ministero dei Beni culturali».

Oggi, qual è la situazione del teatro dopo il periodo difficile della pandemia? Claudia Cannella si conferma ottimista: «Osservo un graduale ma progressivo ritorno nelle sale, perché il teatro come lo spettacolo dal vivo, rimangono insostituibili. È presente più che mai nel pubblico il desiderio di ritrovarsi insieme affrontando temi non solo di svago – comunque sacrosanti – ma anche proposte più articolate. Poi di contro, ci sono altri problemi di carattere economico cui il teatro deve fare fronte come tutti gli altri cittadini e ne cito solo uno come esempio, il rincaro delle bollette dell’elettricità».

Nel frattempo, riparte martedì 10 gennaio la Stagione del Teatro Verdi con un appuntamento del cartellone di prosa nel segno del percorso “Nuove Scritture”: a una grande interprete delle scene come Francesca Mazza è affidato il ruolo di Faust nell’acuta e irriverente riscrittura de La tragica storia del dottor Faust di Chistopher Marlowe, realizzata dal giovane e talentuoso regista Giovanni Ortoleva. Questo e gli altri, imminenti spettacoli dei mesi di gennaio e febbraio saranno illustrati dalla stessa consulente artistica Claudia Canella lunedì 9 gennaio al Caffè Licinio in un incontro pubblico ad ingresso libero con inizio alle 18.30 (al quale è possibile anche prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo biglietteria@teatroverdipordenone. it)