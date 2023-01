I giovani e il lavoro: esce un disco di denuncia

È ancora una canzone-manifesto la nuova proposta di Pablo Perissinotto, l’artista pordenonese ormai non più “cantautore operaio” (ha lasciato la fabbrica l‘anno scorso, dopo 26 anni), ma appunto dedito totalmente alla musica e all’arte, forte di una sensibilità, oltre che di talento, maturata anche grazie agli anni di “doppio lavoro” che lo hanno forgiato e mantenuto sempre con i piedi per terra, attento ai problemi della società – dalla violenza sulle donne al bullismo – oggetto delle sue canzoni e dei suoi spettacoli.

A pochi giorni dall’inizio del 2023, ecco il brano e soprattutto il video – che sarà presentato in anteprima mercoledì al Pirellone di Milano – realizzato con la prestigiosa collaborazione degli Skiantos e intitolato “I giovani”, nel quale affronta in versi, musica e immagini, la condizione spesso amara dei ragazzi che oggi si affacciano al mondo del lavoro.

Girato dal regista Milo Barbieri nel suo studio di produzione a Bologna, racchiude tutta l’amarezza di colloqui con condizioni improponibili, lo scherno di una società che li bolla come “fannulloni” , l’angoscia di un futuro senza certezze, ma soprattutto senza comprensione.

“Dicono che non volete fare più certi lavori/ dicono siete la causa di disagi e malumori/che volete tutto e subito senza fare sacrifici/ lo dice anche Briatore e tutti i suoi amici” , recita infatti l’incipit del brano.

Tutto è nato da una “call” lanciata da Perissinotto l’estate scorsa per raccogliere episodi di vita professionale vissuti dai giovani alle prese per la prima volta con il mondo del lavoro, dalla quale sono emersi contesti di sfruttamento e vessazioni.

Quando il cantautore pubblicò sul suo profilo Facebook le storie ricevute dai ragazzi, una di queste, in luglio, diventò anche oggetto di un dibattito in aula, nel consiglio regionale della Lombardia, portata in discussione dal consigliere Marco Degli Angeli.

A colpire i consiglieri fu soprattutto la storia di Gianluca, un ventunenne trevigiano, studente d’ingegneria a Padova, che aveva lavorato come stagionale in un ristorante a Jesolo, pagato 986 euro per oltre 300 ore di lavoro mensili, più del doppio dell’orario stabilito, con 200 euro in meno della remunerazione prevista. E quello che il titolare chiamava “vitto dignitoso” erano in realtà degli spuntini veloci in piedi mentre lavorava. Per non parlare dell’alloggio, che il ragazzo condivideva con un collega, una stanza di 3,5 metri per 2,6, senza finestra.

«Non chiediamoci allora – scrive Pablo Perissinotto – perché ci sono 100 mila giovani italiani che ogni anno vanno all’estero, cercando anche impieghi umili, ma con condizioni più dignitose e umane. E le istituzioni, invece di prendere provvedimenti, li accusano di non avere voglia di lavorare».

Da qui la canzone e il video, che ritrae il cantautore Perissinotto anche nei panni di uno spietato datore di lavoro, realizzati con lo scopo di sfatare una narrazione retorica ricorrente a discapito dei giovani, con una verve rock che gli Skiantos hanno saputo interpretare in una delle loro migliori performance.