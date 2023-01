La “Mente oscura” di Pierluigi Porazzi sbarca nella Francia che ama i noir

«Come si dice “Mente oscura” in francese? Valicare i confini nazionali è sempre un bellissimo traguardo, frutto di un lungo e importante lavoro». È grande, quindi, la soddisfazione, condita dalle opportune félicitations, dell’editore torinese Gianni La Corte nell’annunciare la traduzione in Francia, da parte di «una delle case editrici di genere più interessanti d’Oltralpe», dell’ultima creatura nata dalla penna di Pierluigi Porazzi, l’avvocato-giallista udinese che sta scalando le vette del crime e del noir. Uscito dagli schemi del giallo classico, il suo thriller psicologico Mente oscura – che vanta tra i fan anche un maestro d’atmosfere come Pupi Avati – verrà tradotto e uscirà in Francia sotto l’egida di Chambre-Noire.

In sintonia col fare mite dell’autore, pacato ma fine tessitore di trame anche assai nere, il segno di Porazzi lavora e cresce sottotraccia, senza troppo clamore: e stavolta ha finito per colpire la casa editrice parigina. «Mi è parso di capire che si tratti di una casa giovane, intraprendente e coraggiosa e so che hanno un buon giro di vendite – racconta lo scrittore –. Pubblicano soprattutto polizieschi, thriller e noir e tra le loro punte di diamante figurano D. K Wood (londinese autrice da un milione di copie ndr) e Florian Dennisson. Hanno già iniziato la traduzione, che dovrebbe uscire entro la fine del 2023».

Pubblicato a luglio 2021, Mente oscura è la prima volta di Porazzi senza poliziotti o investigatori – non c’è l’Alex Nero protagonista della sua trilogia più nota iniziata da “L’ombra del falco” né la coppia di detective del più recente “Il lato nascosto” – e debutto anche per una narrazione in prima persona: quella di un uomo senza più memoria che diventa indagatore di se stesso. «È ammirevole – ha scritto Pupi Avati in un messaggio all’autore – la lucidità con cui affronti l’incubo tra tutti peggiore: quello di essere spogliati della nostra identità, l’idea del disfarsi di noi stessi». Il libro ha contato su varie presentazioni in giro per l’Italia: ovviamente presenti sia Udine che Trieste, cui l’autore tiene particolarmente. «Che effetto fa vedersi tradotti in un’altra lingua? Certamente da parte mia c’è grande curiosità – annota lo scrittore –, anche dal punto di vista linguistico. Speriamo che abbia un buon riscontro da poter sollecitare l’interesse di altri settori: penso a serie televisive e cinema, essendoci anche in Francia note case di produzione e ottimi registi di noir».

«Con l’editore La Corte stiamo parlando di un altro romanzo da pubblicare», confida Porazzi, anche se il prossimo a uscire, a giugno stavolta per Mursia, sarà un romanzo «scritto a quattro mani con uno scrittore che lavora per Bonelli e ha firmato più di 50 numeri di Dylan Dog, creando altri altri personaggi come Brendon e il cacciatore di serial killer Morgan Lost: Claudio Chiaverotti». E scritto sotto pandemia rimbalzandosi i file tra il 2021 e inizio del ’22.

«Sarà un thriller – annuncia – perché c’è un assassino seriale. Una storia ricca di colpi di scena con un elemento “fiabesco” perché il serial killer costruisce una filastrocca per ogni omicidio. Alla fine occorrerà comporla, per capire cosa significa e perché l’assassino lascia queste tracce dietro di sé».