Un viaggio nella storia del Novecento su quel treno che non si fermò a Kiev

Qual è il viaggio in treno più lungo del mondo? Quale itinerario può essere tracciato tra due stazioni ferroviarie in modo da rimanere in treno più giorni e più notti possibili? La risposta non è difficile, se qualche primo rudimento di geografia ferroviaria ci aiuta a capire com’è fatto il mondo.

Se si esclude l’Africa, perché ben sappiamo che non sono mai esistite linee che l’abbiano percorsa tutta da Nord a Sud, e se escludiamo per gli stessi motivi le Americhe (anche se una “Panamericana” ferroviaria tra Alaska e Argentina era stata a fine Ottocento immaginata), non rimane che l’Eurasia. Tra Oporto in Portogallo e Saigon in Vietnam, attraversando tredici Paesi in circa 300 ore teoriche di viaggio, possiamo percorrere, pur con qualche differenza di scartamento, 18.755 chilometri, che ne fanno l’itinerario ferroviario più lungo del mondo.

L’idea di effettuare questo viaggio straordinario (ma anche parzialmente immaginato o, meglio, ricucito dall’autore su più viaggi consumati in tempi diversi), maturò in Tito Barbini nella pace di un’isola dell’Egeo qualche tempo fa, e oggi il suo resoconto di viaggio è diventato un volume di 340 pagine, sulla scia di altri illustri esempi, come Tiziano Terzani e Ryszard Kapuściński, tanto per citare due tra i più illustri “viaggiatori” della letteratura europea e vicini per sensibilità e cultura al nostro scrittore toscano.

Il titolo del libro (“Il treno non si fermò a Kiev. Storie di persone e stazioni nel viaggio in treno più lungo del mondo”, I libri di Mompracem editore) rende solo in parte la ricchezza e varietà di contenuti che Barbini regala al lettore. Non solo perché un capitolo di questo viaggio, il tredicesimo, a dispetto del titolo, è dedicato proprio a Kiev, quasi una doverosa deviazione dall’itinerario più breve effettuata in tempi più lontani, ma anche perché Barbini concepisce il suo viaggio come un continuo dialogo con la storia e la società che attraversa, con riflessioni sia sulla grande storia e con i grandi della storia (da sottolineare l’amicizia con il Presidente Mitterrand, che più volte ricorre nel testo), sia con gli anonimi passeggeri che gli siedono di fronte, che gli forniscono inediti spunti per guardare la realtà a distanza più ravvicinata e che sta scorrendo come un film sul finestrino.

Particolarmente acute (e personalmente sofferte) le osservazioni aspramente critiche sul regime sovietico prima della caduta del muro e oggi sulla deriva del comunismo cinese (anche in virtù di una militanza, mai sottaciuta e anzi apertamente proclamata, di Barbini nel Pci di Enrico Berlinguer, che lo pone in confronto continuo con gli effetti del socialismo reale). Ma anche, rientrando nella letteratura tipicamente di viaggio, davvero splendidi certi scorci tratti dalla mitica “Transiberiana”, dalle infinite distese della taiga fino all’emozionante paesaggio sull’immenso lago Bajkal, dove l’autore incontrerà casualmente sul treno una comitiva di friulani, ad ammirare quelle “opere d’arte” a strapiombo sul lago che i loro avi avevano costruito per lo Zar.

Ma il libro, nonostante l’aperto e inesauribile amore per il treno, l’unico mezzo di trasporto preso in considerazione dall’autore per effettuare questo viaggio, non diventa mai un catalogo di modelli di locomotive e vagoni, non indulge mai su aspetti di schietta tecnologia ferroviaria, anche a costo di qualche veniale smagliatura che non inficia per nulla la solidità dell’impianto narrativo. Certo, i dolorosi riferimenti alla storia del Novecento (le pagine dedicate ai genocidi dei Khmer rossi in Cambogia sono da antologia), contrapposti al sentimento di libertà che ci regala la lettura di un grande classico letto nel vano cuccetta di un treno transiberiano (Tolstoj o Pasternak, per esempio), costituiscono dei momenti di lucidissima riflessione civile sull’attuale momento storico, che Tito Barbini ci offre con la saggezza contenuta di un viaggiatore disincantato alla ricerca della verità, spogliata ormai da qualsiasi e tardiva traccia ideologica.

Il volume di Tito Barbini sarà presentato dall’Associazione dei Toscani del Friuli Venezia Giulia lunedì prossimo alla libreria Friuli di Udine alle 18 alla presenza dell’autore con il quale dialogherà Martina Delpiccolo.