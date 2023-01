Musica ed eventi: cosa fare in regione nel week-end

Il secondo fine settimana di gennaio si apre con appuntamenti a teatro, concerti, mostre. Di seguito segnaliamo alcuni dei molti appuntamenti culturali in regione.

“Gaudete! Christus est natus”, concerto organizzato dalla Corale “San Marco” di Udine, è questa sera alle , 20. 30 al Santuario Madonna di Strada di San Daniele del Friuli. diretta dal maestro Alessandro Gomba, saranno presenti l’organista Maurizio Degani e l’ensemble di ottoni Agabrass.

La finalista del prestigioso Concorso Internazionale Piccolo Violino Magico di San Vito al Tagliamento, la quattordicenne Sofia Demetriades, sarà protagonista questa sera alle 20.45 di una serata fuori abbonamento nel cartellone teatrale di Lestizza, promosso da Comune e Ert. Sul palco dell’Auditorium comunale l’Orchestra dell’Accademia d’Archi Arrigoni diretta dal maestroDomenico Mason.

All’auditorium comunale di Reana del Rojale è in scena questa sera, alle 20.30, “Facciamo finta di essere Gaber”, per celebrare i vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber. Sul palcoscenico: Carlo Feruglio (tastiera e voce), Gabriele Marcon (tromba), Ego Zanin (batteria), Marco Zancani (chitarra), Fabio Moreale (contrabbasso), Maria Deganutti (voce narrante) Edo Danelutti (luci/video). Lo spettacolo è ad ingresso libero.

Al teatro della Corte di Osoppo, per Ana-Thema, è in scena oggi alle 20. 45, “Malato immaginario” di Stivalaccio Teatro con il Teatro Stabile del Veneto.

Questa sera alle 21 al Palamostre di Udine “Il tipo a cui non piace il musical” alle 21. Lo spettacolo, per la regia di Pierpaolo Sovran, è una produzione della Compagnia Teatrale Antica Zelkova. Il testo, scritto da Nick e Matt Lang su musica e testi di Jeff Blim.

Il “Lunari”, ricercatissimo pezzo di collezione dell’Ecomuseo delle Acque, verrà presentato oggi (sabato 14 gennaio) alle 17 nella sede dell’Ecomuseo a Gemona.

Al Capitol di Pordenone, oggi alle 21, “Tributo a David Bowie”. Sul palco The White Dukes, una realtà musicale del territorio che dal 2018 accompagna regolarmente Morgan nei suoi tributi a Bowie.

Al Teatro Verdi di Pordenone, concerto con la Pannon Philarmonic Orchestra, alle 20.30. Direzione del maestro Tibor Bogányi. In programma musiche di Strauss, Lehár, Bartók, Kodály, Brahms.

Oggi alle 21 nella Sala “Sot dal Morâr” di Madrisio di Fagagna, la Compagnia Teatro Maravee presenterà lo spettacolo “E ju ridi” con Daniele Copetti, Valdi Tessaro e Adriano Sabotto. Ingresso libero.

A Udine, domani, domenica, alle 17, per la stagione Contatto Tig in famiglia/Udine città teatro per i bambini, è di scena al teatro Palamostre: “Biancaneve”, spettacolo ideato e diretto da Bruno Cappagli e Fabio Galanti, con gli attori Andrea Aristidi, Bruno Cappagli e Fabio Galanti e con la voce narrante di Giovanni Boccomino. Alle 16, laboratorio di gioco a cura di Damatrà.

A Codroipo, nel Circuito Ert, di scena Que serà, un racconto firmato da Roberta Skerl. Lo spettacolo che ha per protagonisti Paolo Triestino, Edy Angelillo ed Emanuele Barresi sarà questa sera (sabato 14 gennaio) alle 20. 45 all’Auditorium Comunale di Zoppola e domani domenica, alle 17.30, al Teatro Verdi di Muggia.

Infine, domani, domenica, alle 18 al centro Franco Sgarban di Ara di Tricesimo, le Nuove Querce presentano il libro “Sorelle” di Barbara Pascoli. A dialogare con l’autrice sarà la scrittrice Silva Ganzitti Savonitto. Intermezzi musicali di Giampaolo Mrach.