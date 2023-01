“Nuovo Cinema Friuli”, al Visionario Battiston, Comodin, Samani e Giacomuzzi

Nuovo Cinema Friuli. Con la N, la C e la F rigorosamente maiuscole. Se fosse la scritta di un’insegna, sarebbe luminosissima. Forse addirittura fluo.

Ma Nuovo Cinema Friuli, in linea con la proverbiale austerità del nostro territorio, è solo una constatazione.

La felice constatazione di quello che tendiamo tutti a definire “stato dell’arte”. E l’arte cinematografica, in Friuli, gode veramente di ottima salute, sia a livello creativo che a livello produttivo (non serve certo citare le numerose roccaforti del sistema-cinema regionale: dal Fondo Audiovisivo Fvg alla Fvg Film Commission)...

Sulla base di questo pensiero, il Visionario ha deciso di dedicare al Nuovo Cinema Friuli un vero e proprio “racconto”: quattro appuntamenti con quattro film, quattro autori, quattro diverse filosofie stilistiche e narrative (commedia, sperimentazione, realismo magico, documentario).

Dall’attesissimo esordio alla regia di Giuseppe Battiston, Io vivo altrove! (16 gennaio), all’insolita ricognizione provinciale di Alessandro Comodin, Gigi la legge (24 gennaio), senza dimenticare due titoli che hanno già lasciato un segno molto deciso: il pluridecorato Piccolo corpo di Laura Samani (31 gennaio), ovviamente, e l’applaudito road movie Pozzis, Samarcanda di Stefano Giacomuzzi (7 febbraio).

Si comincia lunedì 16 gennaio, come detto, con l’anteprima di Io vivo altrove! , accompagnato in sala da Giuseppe Battiston: quadrupla proiezione e quadrupla presentazione alle 20, alle 20.20, alle 20. 40 (al Visionario) e alle 21.10 (al Cinema Centrale).

Martedì 17 alle 21, ricordiamo, Battiston sarà invece ospite di Cinemazero a Pordenone. Tratto da Flaubert e scritto dallo stesso Battiston con Marco Pettenello, Io vivo altrove! racconta la storia di Biasutti (Battiston) e Perbellini (Rolando Ravello): hanno lo stesso nome, Fausto, e odiano entrambi la vita di città.

Si conoscono per caso durante una gita per fotoamatori, diventano amici e iniziano a coltivare insieme il sogno di andare a vivere in campagna, mantenendosi con il frutto delle proprie fatiche.

Quando Biasutti eredita la vecchia casa della nonna a Valvana, sulle colline del nord est, il sogno può finalmente diventare realtà: l’accoglienza in paese, però, si dimostra meno calorosa del previsto…

Martedì 24 gennaio sarà poi la volta di Alessandro Comodin, che accompagnerà al Visionario l’anteprima di Gigi la legge (Premio Speciale della Giuria all’ultimo Festival di Locarno, dopo il Pardo d’Oro per L’estate di Giacomo) assieme al protagonista, Pier Luigi Mecchia, il produttore, Paolo Benzi, e le due attrici Annalisa Ferrari ed Ester Vergolini. Il giorno successivo, Comodin salirà sul palco di Cinemazero. Sia Gigi la legge che Io vivo altrove! , dopo le due anteprime, verranno regolarmente programmati: il film di Battiston da giovedì 19 gennaio e il film di Comodin da giovedì 26 gennaio.