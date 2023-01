Premio Leali Young: via al concorso in ricordo di Cristina Visintini

Via alla II edizione del Premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, il concorso che l’associazione culturale Leali delle Notizie ha istituito per ricordare Cristina Visintini, giornalista e vicepresidente dell'associazione, scomparsa nell’agosto 2021.

Come ha spiegato il presidente, Luca Perrino, «Cristina, oltre ad essere stata un'amica sincera ed il motore trainante dell'associazione, era anche una giornalista con uno sguardo attento sui giovani, una donna impegnata che ha lavorato battendosi contro il precariato dei giornalisti freelance e lottando per la difesa dei diritti dei giovani giornalisti o aspiranti tali».

La vicepresidente di Leali delle Notizie, Giulia Micheluzzi ha spiegato che il premio è riservato ai giovani aspiranti giornalisti fra i 18 e i 30 anni residenti in tutto il territorio nazionale e non iscritti all'albo dei giornalisti professionisti, ed è stato ideato con l'obiettivo di incentivare e promuovere l’inserimento dei giovani nella professione giornalistica.

Il bando di concorso si aprirà il 16 gennaio e tutti i partecipanti potranno inviare un proprio prodotto giornalistico (articolo, reportage, video inchiesta, ecc...) entro il 10 aprile non più sul tema della legalità, ma sul rispetto dei diritti umani nel mondo prendendo spunto dalla frase di Martin Luther King “Vogliamo tutti i nostri diritti, li vogliamo qui e li vogliamo ora”.

Quest’anno ci saranno alcune grandi novità. Innanzitutto ci saranno ben tre vincitori e non più uno solo. I partecipanti si suddivideranno infatti in tre categorie, sulla base dei prodotti giornalistici che consegneranno: ci sarà infatti la categoria “articolo su carta stampata”, quella di “reportage (foto o video inchiesta)” e infine ci sarà la categoria “podcast o prodotti web”. I prodotti potranno essere inediti o già pubblicati nel corso dell’anno 2022.

Quest'anno potranno inoltre partecipare al bando anche i giornalisti pubblicisti e gli studenti delle scuole di giornalismo che sono impegnati in un percorso formativo che li porterà a conseguire dopo due anni l’esame di stato per diventare giornalisti professionisti.

I tre vincitori verranno poi premiati nella giornata di inaugurazione della IX edizione del Festival del Giornalismo, che si terrà a Ronchi dei Legionari dal 13 al 18 giugno.