Battiston regista racconta una favola: «La speranza non deve farci paura»

Tutto si può dire di Giuseppe Battiston, Beppe per gli amici, tranne che non sia un profeta in patria: lunedì sera Udine lo accoglierà con quattro sold out (tre al Visionario, uno al Centrale) e martedì ci penserà Pordenone (piovono sold out anche a Cinemazero). Cronaca di un successo annunciato? Sì, certo.

Ma questa è, soprattutto, la cronaca di un abbraccio collettivo: a Giuseppe Battiston l’udinese Dop, figlio dello “Stellini” e del Palio Teatrale Studentesco, a Giuseppe Battiston il grande (grandissimo) attore, innamorato dei buoni sigari, del buon vino e di Bruce Springsteen, e adesso, per la prima volta, a Giuseppe Battiston il regista.

Due Nastri d’Argento. Tre David di Donatello. Un Ciak d’Oro. Una filmografia lunga chilometri (dal 1990 di “Italia-Germania 4-3” al 2022 di “War – La guerra desiderata”).

Senza contare gli spettacoli e, ovviamente, i premi che Beppe ha portato a casa brillando sul palco (ricordiamo, almeno, l’Ubu 2009 per lo splendido “Orson Welles’ Roast”).

Cosa mancava ancora nel glorioso curriculum vitae del nostro glorioso concittadino? La risposta ha un titolo, “Io vivo altrove!”, e ha un sapore che ogni esordiente conosce benissimo: il sapore dell’elettricità…

Ne parliamo proprio con lui, l’esordiente Giuseppe Battiston, mentre si trova a Pontedera per gli ultimi ritocchi a “La valigia” di Dovlatov (la tournée farà tappa a Cervignano il 29 marzo e a Udine, per Contatto, il 31 marzo e il 1º aprile).

Nel giro di poche ore ti aspettano una prova generale e due anteprime: quella di Dovlatov, a teatro, e quella di “Io vivo altrove!”, al cinema.

«Vuoi sapere se mi sento leggermente sotto pressione?» (Ride)

L’idea mi ha sfiorato.

«In realtà, sono contento. Anzi: contentissimo. Tanto dello spettacolo, adorando il signor Dovlatov, quanto del mio film, che ho scritto assieme a Marco Pettenello e arriverà ufficialmente in sala giovedì 19 gennaio».

Sei passato dall’altra parte della macchina da presa dopo trent’anni e hai scelto di farlo raccontando una favola. Perché?

«Perché abbiamo tutti bisogno, oggi più che mai, di non avere paura della speranza. Abbiamo tutti bisogno di credere che la vita possa davvero concederci una seconda possibilità. “Io vivo altrove!” è una piccola storia di amicizia, di riscatto e di rinascita ambientata in una piccola comunità di gente ferita. Ogni personaggio è, a suo modo, un outsider che nasconde cicatrici e ammaccature, però non molla. Non smette di cercare un po’ di felicità. A cominciare dal personaggio che interpreto io: l’inesorabile Biasutti, il Don Chisciotte dell’ottimismo e della positività!»

Biasutti e il co-protagonista Perbellini, cioè Rolando Ravello, si spostano dalla metropoli alla campagna per concretizzare una sorta di utopia agreste. Hai pensato immediatamente al Friuli come location?

«Ken Loach suggerisce agli “absolute beginner” come me di non allontanarsi dai temi e dai posti che conoscono meglio. L’ho preso alla lettera: Faedis, Sanguarzo, Valvana… A proposito: ne approfitto e ringrazio pubblicamente la Pro Loco Valle di Soffumbergo per la disponibilità e per la dedizione».

Orizzonti geografici a parte, quanto c’è di Giuseppe Battiston in questa dolcissima rivisitazione del “Bouvard e Pécuchet” di Flaubert?

«Detestando la “frontalità”, ho equamente distribuito Giuseppe Battiston in tutti i personaggi!».

E quanto c’è, invece, dei mille registi con cui hai lavorato?

«Ti posso citare Silvio Soldini, per il cuore di Biasutti e dell’insolita fauna che gli gravita attorno… Ti posso citare Gianni Zanasi, per la vena di morbida follia che attraversa il film… Poi, naturalmente, io e Pettenello abbiamo e avremo sempre Carlo Mazzacurati nel cuore e nei pensieri: spero che “Io vivo altrove!”, pur rimanendo un’opera molto personale, riesca a sfiorare gli spettatori con la sua stessa grazia e la sua stessa umanità».