Udine, al Teatro Nuovo ritornano le “Lezioni di Storia”: si parte con Canfora che spiega il Partenone

Tornano le “Lezioni di storia”, il ciclo di appuntamenti organizzato dalla casa editrice Laterza in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine e la media partnership del Messaggero Veneto.

“Le opere dell’uomo”: questo il tema scelto per le cinque lezioni che si terranno come di consueto al Teatrone per cinque domeniche mattina alle 11 a partire dal 22 gennaio, quando a parlare del Partenone di Atene sarà il grecista Luciano Canfora.

Dopo il Partenone sarà la volta domenica 5 febbraio di Piazza san Pietro raccontata dal saggista e storico dell’arte Costantino D’Orazio; il 26 febbraio Piazza San Marco illustrata da Alessandro Marzo Magno; il 19 marzo Il teatro alla Scala narrato da Carotta Sorba, docente di Storia contemporanea all’Università di Padova e il 2 aprile la Regina di Versailles nelle cui meraviglie ci guiderà Luigi Mascilli Migliorini, docente di Storia Moderna all’Università di Napoli.

«Una delle caratteristiche delle nostre Lezioni di Storia, quella che ne ha siglato il successo – afferma Giuseppe Laterza presidente della casa editrice omonima – è data dal fatto che noi siamo andati al di là della storia delle guerre, dei grandi avvenimenti, delle battaglie, dei colpi di Stato e abbiamo scelto la strada di fare della storia un campo ampio in cui dentro si considerano tutte le manifestazioni dell’uomo, quella politiche e quelle che hanno a fare con gli aspetti culturali, economici e sociali. In questo senso ci sembrava molto interessante affiancare alla lettura degli architetti, degli urbanisti e degli ingegneri una lettura storica in senso più stretto».

E cioè?

«Trattare le varie opere dell’uomo al centro delle Lezioni, anche per il loro grande valore simbolico: come opere in cui si racconta una storia, si dichiara un’ideologia, si ricostruisce il periodo in cui sono state realizzate e utilizzate, per esempio la Scala rispetto alla borghesia milanese e alle sue spinte risorgimentali».

La Laterza fu fondata oltre 120 anni fa da Giovanni Laterza e Benedetto Croce con una precisa e anche difficile scelta di campo, la saggistica. Quale il segreto di tanta longevità e successo?

«È un insieme di cose che nei anni sono state tramandate da una generazione all’altra, nella continuità e anche con il coraggio di assumere dei rischi. Prendiamo il caso della Storia: oggi la Storia la Laterza la fa in forme che sono molte diverse rispetto al passato, perché alla saggistica storica abbiamo affiancato la manualistica per le scuole e l’Università, i festival come le Lezioni di Storia e l’attività sul web: in realtà c’è una continuità nella tradizione, quella di una cultura critica ma molto aperta, senza pregiudizi o stereotipi, innervata però su una capacità di innovazione senza la quale non avremmo festeggiato i 120 anni».

Lei spesso ha sottolineato l’importanza della formazione per superare quel preoccupante gap tra il livello di sviluppo economico e il livello culturale della popolazione italiana. Come è rimasto a leggere le scelte del nuovo governo nella recente Legge finanziaria, dove i soldi per la scuola e la cultura sono pochi spiccioli?

«Sono rimasto male, perché di nuovo c’è un atteggiamento miope da parte della classe dirigente, perché fondamentalmente è un problema di classe dirigente. Che da decenni, indipendentemente del colore politico dei governanti, non investe nella formazione nella ricerca nella cultura, preferendo attribuire qualche regalia, qualche mancia alle infinite corporazioni che popolano il nostro paese per ottenere qualche voto in più alle prossime elezioni. Nel medio e lungo periodo, però, succede che queste scelte condannino, come è successo, il paese alla stagnazione».

Un’ultima domanda all’editore, cosa contraddistingue un “cattivo” libro da uno “buono”, come districarsi nella miriade di libri che vengono pubblicati ogni anno in Italia?

«Premesso che io non sono sfavorevole alla gran quantità di libri pubblicati, in fondo si da al lettore la possibilità di scegliere, di inseguire sue storie, suoi pensieri, sue suggestioni. Quanto al cattivo e al buono la risposta corrente oggi è che un libro è buono quando vende. Io credo invece che il parametro per giudicare un libro è dato da molti fattori. Nel caso nostro ad esempio, di un libro di storia, questi è buono quando è ben raccontato e fondato su fonti certificate serie».