Dai segreti del Premio Strega alle curiosità sugli scrittori: viaggio nell’editoria italiana

Partiamo dalla copertina: un gruppo di ciarlieri e colorati pappagalli che stanno -all’apparenza- festosamente insieme. E poi il titolo, che vola dentro un azzeccato aggettivo: Storia confidenziale dell’editoria italiana, di Gian Arturo Ferrari, edito da Marsilio (368 pagine, 19 euro) è il libro per noi, lettori indipendenti.

«Lo stile è semmai un po’ casual», annota Ernesto Ferrero nel commento su La stampa, «per meglio arrivare al cuore delle cose».

E che cose; l’editoria tutta nelle parole di chi, come Ferrari, l’ha trasformata e ne ha fatto la differenza. Sua la coraggiosa decisione di pubblicare i versi “satanici” di Salman Rushdie, nonostante la fatwā khomeiniana, sua, ad esempio, la folgorazione e la scelta immediata di far nascere il bestseller “Gomorra” di Roberto Saviano (che ha pure girato una scena dell’omonimo film a casa sua).

La fortuna è che Gian Arturo Ferrari sarà a Udine domani, martedì 17, alla Libreria Moderna Udinese, alle 18.30 e potremo domandargli tanto del nostro sospeso in questi anni fitti di intime letture. Saremo a tu per tu con chi, in Rizzoli e soprattutto in Mondadori, dove è stato l’illustre (e temuto) direttore della Divisione Libri sin dai primi anni Novanta, ha deciso quale mondo fondare, con autori, editoriali e soprattutto proprietà. Un esempio su tutti? Silvio Berlusconi. «E l’editoria medesima – egli scrive – non è un educandato per signorine di buona famiglia».

Molti sono gli spunti di riflessione e godimento, in questa storia quasi rock dell’editoria italiana, dentro la biografia sociale di un paese che si trasforma attraverso la cultura – e il profitto- delle buone idee. «Come alle origini di Roma, alle origini dell’editoria libraria italiana del Novecento ci sono due gemelli, o quasi».

E’ l’incipit folgorante. «Come può succedere, e a volte succede tra gemelli, si odiano cordialmente per tutta la vita. Il primo chiama il secondo “quel gangster”, il secondo si rifiuta anche solo di pronunciare il nome del primo. Angelo Rizzoli e Arnoldo Mondadori nascono a distanza di due giorni sul finire del 1889 e a distanza di otto mesi muoiono, entrambi ottantunenni. Sempre per primo Rizzoli, in nascita e in morte».

Inizia così il viaggio a firma Ferrari dentro uomini e fatti, provincia e internazionalità, svelamenti di alleanze e caratteri. Perché Giangiacomo Feltrinelli riesce a pubblicare “Il dottor Živago” nel 1957, quali i contatti con Pasternak? Come si struttura il Premio Strega, e perché in quell’ormai mitico duello nell’89 tra Roberto Calasso e Giuseppe Pontiggia, incredibilmente vincono Pontiggia e la Mondadori?

Sono tante le curiosità svelate, che ci portano a comprendere “la passione, meglio se cieca, è il primo e imprescindibile requisito”, di persone «che comunque e in qualsiasi circostanza non pensano ad altro che ai libri». Famiglia di vocati al necessario sacrificio per l’unica felicità professionale possibile: vedere uscire il libro scelto e compiacersi, senza sosta, ma avanti tutta, mentre scala le classifiche (e le recensioni). Glamour invidiabile la parte newyorkese del racconto, in cui la carriera dell’autore si intreccia alla vita di Sonny Mehta, «la figura più prestigiosa dell’editoria mondiale». «Quando lo vado a trovare nel grattacielo Random House su Broadway, Sonny mi riceve in uno studiolo che sarebbe monacale se non fosse sommerso da pile di manoscritti, cataste di bozze, alle pareti libri di ogni genere».

Perché “il mestiere consiste essenzialmente nel leggere», chiosa Ferrari.

E noi “confidenzialmente” annuiamo.