Vino e libertà vanno a braccetto nella locanda dell’Anarchia

L’incipit svela il sentimento del distacco dal testo, a cui Angelo Floramo ha messo la parola “fine”. «Un vuoto», mentre il click conferma l’invio a Mauro Daltin, per una nuova creatura di Bottega Errante Edizioni. Distacco, fine, vuoto per l’autore. Contatto, attesa, pienezza per noi lettori, affamati delle sue storie e della sua inebriante scrittura.

E’ già in libreria Vino e libertà, che odora di tabacco e regala «un’emozione mucosa», come un liquore che sprigiona «note vanigliate, intrise di legno e di bacche pregne di sole».

Scrivere di vino, ebbrezza e anarchia. Perché? «L’idea mi ha subito preso – confessa Floramo - L’ubriacatura della libertà è l’unico grido possibile di ribellione in un mondo che uccide in nome della razionalità, della convenienza, della rispettabilità. Della fede o del capitale. E della ragion di stato».

Quale metodo avrà usato l’autore? «Ho bevuto molto e ho molto fumato. Ho amato. Ho vissuto innamorandomi in continuazione. Ho sognato. Ho anche dovuto spadellare tanto. Come fai altrimenti a essere sincero?». Verità, rabbia e «miele dell’ironia».

Raccontare gli anarchici per uscire dalle odierne gabbie e tentare di scuotere cultura e politica, ormai «merci da supermercato» per follower «privi di autocoscienza e capacità critica». Così l’eterno «chierico vagante», con addosso «l’odore di quell’umanità minore» di cui si sente parte, decide di «scassinare con gusto porte che non vogliono cedere: l’edonismo, il perbenismo, l’eccessiva considerazione di sé». Racconti di «periferie lontane…miscuglio di tragedia e bellezza».

Storie e vini veraci da gustare nella fumosa, procace, disobbediente e feconda locanda dell’Anarchia, così potremmo chiamarla, inglobando in essa, tanto accogliente da diventare ventre, tutte quelle che incontriamo.

Il viaggio comincia a Odessa, «Gerusalemme slava» dove si beve alla russa e si ama alla francese, città anarchica fin dalle fondamenta. Ma un’altra storia ci attende altrove, nella più balcanica delle stazioni parigine, da cui partiva l’Orient Express per Istanbul: «Più che un viaggio, un’utopia».

Nella pancia di “La Ville d’Epinal” a incontrare uno dei più interessanti drammaturghi, registi e intellettuali, il partigiano «Don Quichotte…d’un monde d’avenir».

E come si fa a non seguire Eva, la trasgressione? E rischiare di incontrare Brecht nel ventre di una cantina vuota, trasformata in teatro, dove migranti recitano tre volte a settimana. Merita entrare al Panchito’s, cucina peruviana, per poi uscire e trovarsi in una notte che è «un lenzuolo umido e caldissimo che quasi toglie il respiro».

E il vino? «Già. Parliamone. Ha un profumo che ti ubriaca prima ancora di assaggiarlo». Vigne: ci sono «legni testardi. Fanno solo fiori femmina. Per questo bisogna metterci accanto piante diverse, altrimenti non nasce niente».

Di femmine trabocca il viaggio. Carnose fino nell’anima. Come quelle dell’isola di Curzola: «Forti… ma sempre pronte a innamorarsi di pirati che sbarcano per una sola notte, le amano con tenerezza, le ubriacano di favole e poi se ne vanno... Lasciando la parte migliore di sé». Il segreto è la “mescia”, mescolanza, ricetta da tramandare, zuppa della vita.

«Cercando memorie anarchiche» dentro gli umori delle osterie, in Australia, nell’altra Praga o «dove l’Europa finisce e comincia l’infinito», seguiamo sbuffi e volute di libertà che odorano di tabacco buono, in luoghi in cui «devi per forza crescere anarchico e bastian contrario» come zio Duccio, stesso nome del nonno siculo di Floramo.

Pagine che intonano migrazioni o canti, mentre incontriamo Armand, l’anarchico della parola errante, o Emiliano, l’anarchico pacifista. Floramo ci fa sentire il ticchettio dell’anarchia, destinata a esplodere tra le mani dei tiranni, ci fa cercare la vita dentro una tana, che più è nascosta e più pulsa, locanda nella via dalla «coscia generosa» in cui entrare «a porte chiuse, s’intende». Leggere “Vino e libertà” è prendersi anche una sbornia con Baudelaire.

«L’anima del vino riposa dentro ogni bottiglia». A pochi è dato di poterla ascoltare. Il segreto del piacere è saper aspettare: «Vale per l’intensità di un amplesso, o per la delizia di un boccone gustoso. Addirittura, per le pagine di un buon libro. L’attesa è tutto».