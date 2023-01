Crocevia di storie culture e popoli: il Friuli raccontato da 4 angoli del mondo

UDINE. Titolo evocativo per una terra che si spalanca al mondo e che dal mondo è stata attraversata nella storia. “Tal respîr dal mont”, ispirato a un verso di Pierluigi Cappello, accorpa la rassegna “In File 2023”, quasi a rispondere all’invito del poeta, espresso in “Inniò”: «E intal rispîr di chel mont, met dentri il to». In fondo, la terra friulana potrebbe essere quel «jenfri il mont ch’al è il mont», come leggiamo in un’altra sua poesia.

«Siamo partiti da una suggestione originaria, esplorare il Friuli nella sua dimensione generativa di “crosere”, crocevia di mondi, culture e popoli di ogni specie, cercando di coglierlo nel quadrante dei 4 punti cardinali e scoprendo, tra l’altro, che non tutti hanno avuto la stessa importanza storica». Così spiega il direttore artistico Federico Rossi, accostato nell’ideazione dal direttore scientifico Angelo Floramo.

Gli incontri prenderanno le mosse dai 4 angoli del mondo e si svolgeranno all’Agriturismo Ai Colonos a Villacaccia di Lestizza, con un finale a Lavariano.

“La Descrittione della Patria del Friuli” di Jacopo Valvason di Maniago, testo sepolto da oltre 400 anni nella Biblioteca Guarneriana, inaugurerà la rassegna, il 22 gennaio alle 16.30, in un melologo con Angelo Floramo (relatore), Elisa Fassetta (violoncello) e Marta Riservato (letture).

Con “Salirò in cielo, sulle stelle di Dio”, il 29 gennaio alle 16.30, prenderanno vita i mosaici di Teodoro e il primo Cristianesimo aquileiese. Gabriele Pelizzari, introdotto da Walter Tomada, proporrà un’inedita lettura del manto musivo a partire dalle ricerche di Biasutti, Pressacco, Jacumin e Cacitti.

“De Saporibus: ovvero la cultura imbandita”, il 5 febbraio alle 19.00. Affabulazione culinaria con degustazione, a cura di Angelo Floramo con l’oste Fabio Gasparini e la cuoca Paola Moreale. Saperi e sapori dentro a un piatto partendo da un ricettario del secolo XII, appartenuto a Guarnerio d’Artegna.

Domenica 12 febbraio alle 16.30, “MicroMacrocosmus”, conferenza storico-linguistica con Andrea Tilatti e Gabriele Zanello, moderata da Giulio Pagotto per indagare l’influenza dei 4 punti cardinali in quella “particolare combinazione” di elementi e momenti che compongono il Friuli.

Il 19 febbraio alle 16.30, “Geografia virtuale e autonomia digitale”. Davide Bevilacqua con Michele Bazzana, Enrico Maso e Marco Fabbro presenteranno il primo film VR in friulano “33/16”, di cui verrà proposta visione il 26 febbraio a turni dalle 10 alle 20. Infine lunedì 20 marzo e giovedì 23 marzo, alle 20.45 presso la Casa della gioventù a Lavariano, verrà presentata e proiettata in 2 parti la video-inchiesta “Cul futûr sot da lis ceis”, un Progetto Colonos con la regia di Paolo Comuzzi e il coordinamento di Federico Rossi. Ispirata all’inchiesta pasoliniana, la nuova indagine antropologica dà voce a rabbie, utopie, sogni, incertezze della nostra gioventù.

“In File 2023” è ideata dall’Associazione culturale Colonos Aps, con il contributo di Arlef e Regione, in collaborazione con Comune di Lestizza, Consulta Giovani del Comune di Mortegliano, Comune Mortegliano, Clape di culture, La Patrie dal Friûl, Osteria di Bic. —

