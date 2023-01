Cosa fare nel fine settimana in Friuli Venezia Giulia: tutti gli appuntamenti

Terzo fine settimana con gli appuntamenti dedicati al teatro, alla musica e alle mostre in regione. Ne segnaliamo alcuni.

Sabato 21 gennaio

Alle 17.30, nello studio Celiberti a Udine, sarà presentato il libro del giornalista Fausto Biloslavo “Ucraina”. Modererà l’incontro Paolo Mosanghini, direttore del Messaggero Veneto.

Stasera alle 20.30 all’auditorium comunale di Reana del Rojale la Banda Filarmonica di Vergnacco, in veste di Fanfara Alpina Sezionale Ana Udine presenta lo spettacolo Aspettando l’Adunata-Viaggio musicale tra storia, territorio e simboli dell’Alpinità. La Fanfara è diretta dal Maestro Giorgio Cannistrà ed aprirà la serata la neo costituita “Fanfara Alpina Giovanile Sezionale Ana Udine” diretta dal Maestro Andrea Bassi.

Sabato, alle 17.30 Andrea Bacchetti presenta il suo ultimo Cd dedicato a Johann Sebastian Bach nella sala con pianoforte di Corte degli Orti di piazza della Motta, a Pordenone. Il concerto è gratuito con necessità di prenotazionescfivendo a info@pianocitypordenone@gmail. com.

Domenica 22

Ritorna da domenica, la rassegna In File, ideata dall’Associazione culturale Colonos. Primo incontro, all’Agriturismo Ai Colonos a Villacaccia di Lestizza, domenica alle 16.30 con “La Descrittione della Patria del Friuli” di Jacopo Valvason di Maniago. Melologo con Angelo Floramo (relatore), Elisa Fassetta (violoncello) e Marta Riservato (letture).

Lo spettacolo teatrale Cumbinìn con Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi con Martina Delpiccolo è a Talmassons, all’Auditorium Comunale, questa sera alle 20.45, per il Circuito Ert.

Filippo Graziani canta il padre in Arcipelago Ivan, a Cervignano al Teatro Pasolini, sabato, alle 20.45, per la Stagione Musica a cura di Euritmica .

Noches de Buenos Aires, produzione Ert che unisce danza e musica dal vivo con La Tango Rouge Company, è di scena sabato 20.45 all’Auditorium Biagio Marin di Grado.

Sebastiano Somma è Pablo Neruda in Vi presento Matilde Neruda, il nuovo spettacolo-concerto ospite del Circuito Ert, questa sera, all’Auditorium Comunale di Zoppola, alle 20.45.

Conclusione del progetto del Dars ( Donna arte ricerca sperimentazione) di Udine con una doppia inaugurazione sabato: a Palmanova alle 11 alla Polveriera Napoleonica Garzoni e a Gorizia alle 18 al Museo di Santa Chiara. La mostra a Palmanova sarà visitabile con ingresso libero fino al 5 febbraio, il venerdì dalle 15 alle 18, il sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Si preannuncia come un incontro speciale, per rileggere insieme la storia d’Italia attraverso l’analisi di una voce di riferimento del nostro tempo, quello in programma stasera, alle 20.45, al Teatro Verdi di Maniago. Protagonista Aldo Cazzullo, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, autore del saggio “Mussolini il capobanda. Letture live, affidate all’attore Paolo Mutti.

Domenica alle 17.30, nella biblioteca comunale di Codroipo con ingresso libero, prosegue il calendario di La musica per tutti con il concerto con il Quintetto d’archi dell’orchestra giovanile filarmonici friulani. Il progetto è di SimulArte per coinvolgere il pubblico attraverso un programma di concerti di giovani e affermati musicisti.

Dopo quasi due mesi di apertura, la mostra Trent’anni senza Moretti – un intervento artistico di Fabien Marques tra arti visive ed etnografia allestita al Museo Etnografico del Friuli di Udine giungerà alla sua conclusione nella giornata di domenica.

domenica alle 17. 30 a Cividal, al Curtîl di Firmine, incontro con lo scrittore e giornalista, Pietro Spirito, in dialogo con Cinzia Benussi.

Sempre domenica, alle 10.30 in Sala conferenze di Villa Dora, Presentazione dell’Annuario 2022 dell’Associazione Ad Undecimum.

Primo appuntamento domenica, alle 18 in Palazzo Montereale Mantica a Pordenone per un evento che prepara alla celebrazione della Giornata della Memoria. Gerarchia e Privilegio è il titolo del melologo per voce recitante e musica, coprodotto dagli Amici della Musica di Modena con l’Istituto italiano di Cultura di Lubiana, su testi di Primo Levi e di Hermann Langbein, interpretati dall’attrice Diana Höbel, e musiche originali composte ed eseguite al pianoforte da Claudio Rastelli.