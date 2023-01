Oltre trentamila ingressi fino a metà gennaio alla mostra su Banksy

Trentamila ingressi contati fino a metà gennaio, oltre 1.200 persone in visita guidata, 137 bambini ai laboratori, 16 mila gadget e mille pezzi di catalogo venduti. Sono i numeri forniti da PromoTurismo Fvg su “The Great Communicator. Banksy”, la mostra più completa mai organizzata in Italia sul misterioso writer di Bristol, in programma dallo scorso 25 novembre e fino al 10 aprile a Trieste, nel Salone degli Incanti.

La rassegna, integrata da centinaia tra oggetti, fotografie, memorabilia e video lavori, si articola in cinque spazi con oltre una sessantina di opere originali (provenienti da collezioni italiane e internazionali) che ripercorrono il corposo lavoro di Banksy e sono suddivise per generi e temi, in modo da fornire a chi guarda le chiavi di lettura, con il supporto di accurati apparati didattici.

Tre, nel dettaglio, le sezioni: le radici, con riferimenti ai movimenti artistici cui l’artista fa riferimento (Situazionismo e Maggio francese, il Graffitismo e l'hip hop colture a New York), un mix di riproduzioni e di opere originali e i celeberrimi murales di Banksy presentati attraverso istallazioni multimediali.

«Una proposta di alto profilo che spiega i numeri già ottimi di queste prime settimane di apertura – commenta con soddisfazione Massimiliano Fedriga –. Come per Eyof, gli eventi di alto livello richiedono investimenti importanti, ma si ripagano nel tempo con spettatori e fruitori dei servizi, aiutando a promuovere il territorio e ad alimentare il turismo».

Il presidente della Regione non ha dubbi, dunque, sul fatto che «il Fvg e Trieste abbiano le carte in regola per entrare nei circuiti delle grandi mostre». Il valore aggiunto di Banksy? «Il suo messaggio schietto e diretto, comprensibile anche a chi non è un esperto di arte».

Intanto, a leggere i commenti lasciati soprattutto dai turisti, si scopre che c’è chi ha fatto cinquecento chilometri ed esulta per la “genialata”, chi ringrazia Trieste per la bella esperienza e chi l’ha trovata la migliore esposizione sinora dedicata all’artista. E ancora, tra gli altri, Elia parla di «mostra bellissima, emozionante, allestimento perfetto», Ale e Vale sottolineano «la ricchezza nella cultura», Francesca ringrazia «la nostra bravissima guida».

Non mancano i saluti in inglese, le frasi in triestino, le calligrafie dei bambini: sorprendente la loro reazione nel corner dedicato, con metri e metri di fogli riempiti con disegni colorati, messaggi e pensieri dedicati all’artista.

Piacciono anche i laboratori che registrano spesso il tutto esaurito: mentre i genitori visitano la mostra, i più piccoli si improvvisano writer e si applicano con la tecnica dello stencil o riproducono il quadro della bambina con il palloncino rosso, distruzione inclusa.

Delle trentamila visite, 27mila sono concentrate nel periodo delle festività di fine anno, dalla vigilia di Natale all’Epifania, con punte di 1.200 ingressi al giorno e qualche coda. Tra gli italiani, si sono visti soprattutto ospiti del Veneto, quindi emiliano-romagnoli, toscani e laziali.

Tra gli stranieri, una percentuale molto alta di sloveni e a seguire austriaci, tedeschi e alcuni inglesi, francesi e spagnoli. Molte le famiglie con figli.

Quanto alle fasce d’età, la più rappresentata è quella tra i 18 e i 29 anni (50%), davanti a 30-50 anni (40%) e over 50 (10%).

Persone attratte anche dall’occasione di un tour nel capoluogo giuliano, grazie alla speciale promo dedicata: prenotando almeno due notti in uno degli hotel aderenti all’iniziativa, è possibile ricevere il biglietto gratuito per una mostra pubblicizzata con oltre una cinquantina di uscite in quotidiani e periodici della stampa nazionale e internazionale, tra i quali Vogue, MarieClaire, Tg2, Studio Aperto, Vice, Wired, Good Life, Kleine Zeitung, La Repubblica, Tg24.Sky.tv, oltre a inserti dedicati alla cultura, come le 14 pagine realizzate dai quotidiani del Gruppo Gedi che hanno raccontato l’iniziativa attraverso interviste e approfondimenti.

PromoTurismo Fvg fa inoltre sapere che la permanenza media è stata sin qui di tre giorni (due-tre pernottamenti). Significativa, alcuni giorni fa, la presenza di Fabio Farati, noto come Faffapix, tiktoker da 13 milioni di follower che ha effettuato delle incursioni in città e negli spazi espositivi.

La mostra – curata da Gianni Mercurio, promossa dalla Regione Fvg con il Comune di Trieste e organizzata da PromoTurismo in collaborazione con Madeinart – è visitabile da lunedì a giovedì dalle 9 alle 20, venerdì e domenica dalle 9 alle 21 e sabato dalle 9 alle 22 con un biglietto d'ingresso intero di 14 euro, 11 euro per il ridotto e 7 euro per i ragazzi e le ragazze tra 6 e 17 anni.