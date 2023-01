Da Marano a Dachau: la storia di Marco Bianchi combattente della Osoppo

Alla sua memoria è stata collocata in questi giorni una Pietra d’Inciampo a Udine, in via Mercatovecchio 12. L’altra, si trova dal 2021 a Marano Lagunare, davanti alla sua casa di famiglia. Ci stiamo riferendo al maggiore Marco Bianchi (1899-1945), della Brigata Osoppo, decorato al Valor Militare nel 1918, antifascista e combattente nella Lotta di Liberazione. Deportato a Dachau, non fece più ritorno.

Giovedì 26 gennaio a Udine in Biblioteca alle 18, insieme a Jurij Cozianin e Roberto Volpetti (a cura dell’Associazione Partigiani Osoppo) e domani venerdì 27, Giorno della memoria, alle 20.30 in Sala consiliare a San Michele al Tagliamento (a cura del Comune), insieme a Diego Collovini e Natale Sidran (pronipote di Bianchi), lo storico Massimiliano Galasso, presenterà il suo accurato lavoro Il maggiore Marco Bianchi. Da Marano Lagunare a Dachau, vita di un patriota friulano martire del nazifascismo”.

Un progetto importante, che reca la collaborazione e il patrocinio di eccezionali enti, come lo Stato Maggiore italiano, l’Associazione Partigiani Osoppo-Friuli, l’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, i Comuni di Marano Lagunare, San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, Latisana. Le collaborazioni riportano, tra le altre, quella con il Memoriale del Campo di Concentramento di Dachau.

Massimiliano Galasso, come nasce il desiderio di approfondire questa figura?

«Da bambino, quando andavo con mia nonna in cimitero a Latisana, mi fermavo a osservare la fotografia della sua lapide: un ragazzo disinvolto, con un’elegante uniforme bianca, che risaltava nel tetro contesto cimiteriale. Questa curiosità fanciullesca, mai del tutto sopita, ha trovato risposta nel 2019 attraverso la conoscenza con il nipote, che ha aperto le porte dell’archivio familiare ai miei studi. L’attuale analisi storiografica del personaggio ha quindi una matrice emotiva più profonda».

Cosa la colpisce di più della tragedia del Maggiore Bianchi?

«La coerenza e la lucida determinazione che dimostrò nei tragici mesi dell’occupazione nazista, del carcere e della deportazione a Dachau, ben testimoniate dalle lettere clandestine che riuscì a far avere ai famigliari, da cui però traspare anche il suo stato di avvilimento interiore. Fu così per tutti gli eroi nostri contemporanei: ben lontani dalle superbe figure mitologiche del passato, erano donne e uomini con le loro fragilità e paure, ma che trovarono la forza di sacrificarsi per donare ai posteri la libertà».

Il suo lavoro è ben documentato.

«Solo con uno studio serio del nostro passato potremo capire il presente, per non cadere in facili pregiudizi o superficiali prese di posizione. Saremo così al sicuro dagli insensati revisionismi antistorici di cui è piena l’attualità e dalle celebrazioni di falsi miti, purtroppo immarcescibili, quali le dittature del ‘900».

Memoriale del Campo di Concentramento di Dachau: com’è?

«I memoriali dei campi non sono luoghi immobili di raccoglimento, ma centri di documentazione in continua evoluzione, quali l’Arolsen Archiv (il centro internazionale di documentazione sulla persecuzione nazista). Questo ha riordinato, indicizzato e sta rendendo disponibili on-line milioni di documenti scampati alla distruzione. Le nazioni d’Europa che, nei progetti di Hitler, sarebbero dovute scomparire, proprio grazie alla Germania (anche con le Stolpersteine, le pietre d’inciampo), stanno acquisendo una memoria condivisa dei genocidi nazisti: farla diventare una delle basi della fratellanza tra i popoli sarebbe il più grande regalo che potremo fare al maggiore Bianchi e ai suoi compagni di lotta».