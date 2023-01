Due giornate dedicate al vinile alla Fiera di Pordenone

PORDENONE. Tutto pronto: a poche ore dall’apertura, si sistemano gli stand, gli espositori prendono confidenza con gli spazi in attesa del pubblico e gli ultimi colpi di martello annunciano che la trentatreesima edizione della Fiera del Disco usato e da collezione che apre le porte sabato 28 alle 10 di mattina, in Fiera a Pordenone, sarà una grande edizione.

«Siamo davvero entusiasti – ci confessa Attilio Perissinotti, anima dell’esposizione fieristica da sempre – i nostri numeri sono i più alti d’Italia, superiamo Milano e Roma sia per estensione che per numero di pubblico. Con un’estensione di oltre 4500 mq2, oggi quella di Pordenone può essere considerata come la più grande mostra mercato del disco da collezione a livello nazionale, sia per il numero di presenze: l’anno scorso sono state sfiorati i 3000 visitatori, che per il numero di stand con circa 150 espositori. Se in Italia siamo in vetta alle classifiche, va detto che la manifestazione può ancora crescere, tant’è che se guardiamo a Utrecht, la più grande fiera del disco mondiale, i numeri sono davvero enormi con oltre 60 mila visitatori e oltre 500 espositori».

Questi i numeri dell’esposizione, ma del pubblico cosa ci dice? «È curioso vedere giovani ragazzi e ragazze diciottenni scambiare opinioni o chiedere consigli a collezionisti di larga esperienza ed età… La musica è indubbiamente una delle passioni che in assoluto uniscono di più, e questo è l’aspetto più caratteristico e piacevole della Mostra Mercato del Disco».

Il vinile, allora, ma non solo, sarà il protagonista indiscusso della due giorni pordenonese dedicata al disco con espositori provenienti, oltre che da tutta la penisola, anche da Germania, Olanda, Austria, Slovenia, Svezia, Croazia. Tanti le iniziative collaterali, tra le quali si segnala che alle 15 di entrambi i giorni ci sarà anche spazio per la letteratura, con la presentazione del nuovo libro del leggendario reggae ambassador Steve Giant, “Rasta Snob, storia del reggae in Italia”. Un racconto che si snoda attraverso gli eventi più importanti del reggae italiano.

I biglietti sono disponibili sia in cassa che su DICE.fm, per chi arriva in macchina può contare su un ampio parcheggio, per tutti è attivo un servizio bar interno. —

