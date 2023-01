Pat Metheny e Stewart Copeland: ecco i primi nomi per “Udin&Jazz

UDINE. Fervono i preparativi per l’edizione 2023 di Udin&Jazz che torna a Udine dal 9 al 18 luglio.

Euritmica, che organizza il festival udinese dedicato al jazza, sta infatti già lavorando su dieci giornate ad alta intensità musicale e creativa e molto presto il puzzle di artisti di caratura nazionale e internazionale, in arrivo nel capoluogo friulano, sarà completato. Intanto arrivano le prime, promettenti, anticipazioni.

L’eclettico Stewart Copeland, rockstar, compositore e leggendario batterista dei Police farà tappa il 12 luglio nel Piazzale del Castello di Udine con la prima data europea del tour titolato “Stewart Copeland’s Police Deranged for Orchestra”, progetto di grande impatto che vede impegnati tre cantanti, una band ritmica, un’orchestra residente e Copeland alla batteria nell’esecuzione dei brani più conosciuti dei Police, fra i quali “Roxanne”, “Message in a Bottle”, “Don’t Stand To Close To Me”.

Tutti i pezzi sono riarrangiati per orchestra sinfonica e, nel caso di Udin&Jazz, ad accompagnare Copeland in questa incredibile serata sarà la Fvg Orchestra.

L’esperienza di Copeland, con la sua ultratrentennale carriera da rock star e di compositore per film, opera, balletto, world music e musica da camera, l’insolita formazione e la splendida arena del Castello di Udine renderanno l’esperienza di questo concerto veramente unica.

Non si tratta della sola anticipazione per il festival udinese. Il 18 luglio, sempre nel Piazzale del Castello di Udine, sarà la volta del leggendario chitarrista jazz Pat Metheny con il suo nuovo progetto “Side-Eye” , nato dall’omonimo disco che coinvolge giovani musicisti di talento. Metheny, storico ospite di Udin&Jazz, metterà a disposizione la sua esperienza e creatività per i giovani di talento che saranno presenti a rotazione nelle varie tappe del tour e, come nel disco, il pubblico potrà ascoltare i suoi pezzi storici quali “Better Days Ahead” e “Timeline” completamente reinventati.

Per entrambi gli appuntamenti sono già attive le prevendite sul circuito Ticketone. —

