Musica ed eventi nel week-end in regione

È ricco di appuntamenti con il teatro, la musica e le mostre, l’ultimo fine settimana di gennaio. Ne segnaliamo alcuni.

Oggi e domani, con doppio spettacolo, alle 15:30 e alle 18:00, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine riprende la fortunata rassegna “Teatro Bambino” dedicata ai giovanissimi spettatori. Ad aprire la serie sarà lo spettacolo “L’usignolo” ispirato alla celebre favola di Hans Christian Andersen, per bambini dai 5 anni.

Oggi, alla Galleria La Loggia, in piazza Libertà a Udine, Rocco Burtone espone le sue ultime opere. La mostra dal titolo “Alieni” inaugura alle 18.30. Il conosciuto musicista si presenta in una veste inedita, proponendo opere realizzate con tecniche diverse, identikit di extraterrestri che «servono a dare consigli di pace», come spiega lo stesso artista friulano.

Oggi, il teatro Odeon di Latisana, ospita l’artista Alekos Ottaviucci con il suo “Rime insaponate”. L’appuntamento, con inizio alle 17, è curato dall’Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia nell’ambito della rassegna “Piccolipalchi”.

La poesia, la musica, la terra friulana: questi sono i temi su cui si sarebbero confrontati Pier Paolo Pasolini e padre David Maria Turoldo, se si fossero incontrati. “Fatica, poesia e amicizia” è l’appuntamento proposto dalla stagione del Circuito Ert al teatro monsignor Lavaroni di Artegna in programma questa sera, alle 20.45 e domani alle 18 al teatro G. Verdi di Maniago.

La crisi del passaggio generazionale nelle imprese italiane è il tema affrontato con ironia e sensibilità da Antonella Questa in “Affari di famiglia”. Lo spettacolo, sarà in scena per il Circuito Ert, questa sera alle 21 al teatro Comunale di Polcenigo.

La mostra fotografica “Friuli Venezia Giulia in volo” è visitabile a Udine fino al 10 febbraio, a ingresso libero nel Chiostro delle Grazie (ingresso da piazza Primo Maggio). Un evento proposto dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia che ha supportato il progetto presentato dai due fotografi Fabio Pappalettera e Diego Petrussi.

Domani alle 17.30 nell’ex convento di San Francesco a Pordenone, nell’ambito delle iniziative collegate a: “Pordenone e la Memoria 2023” appuntamento con lo spettacolo “Nèfesh Anima” testo e regia di Silvia Lorusso.

Il 2023 di “Jazzinsieme” parte oggi alle 18 dalla galleria d’arte “La Fortezza” di Gradisca d’Isonzo, con un raffinato concerto di pianoforte del musicista e compositore Gianpaolo Rinaldi nel contesto della mostra “Muri” del celebre artista Giorgio Celiberti, organizzata dal Circolo Culturale Gradisc’Arte.

Domani, al teatro Luigi Bon di Colugna, alle 17, una domenica di “Fantasie e Variazioni”: il duo internazionale Hülshoff Mazzoccante suona Beethoven, Franck e Schumann.

Domani, alle 17, all’auditorium Comunale di San Vito al Tagliamento, penultimo concerto di San Vito Musica: “In memoria”. L’Accademia d’archi Arrigoni diretta da Filippo Maria Bressan sale sul palcoscenico con il pianista Alessandro Taverna e il giovane e talentuoso violinista Ulisse Mazzon. Saranno in programma musiche di Nicola Campogrande, Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Joseph Haydn.

Andrea Rossi presenta i libri editi da Albatros “Il coraggio a volte è un dovere”, e “Il momento di ripartire”: l’appuntamento è fissato per domani alle 18, all’osteria del Borgo, a San Daniele del Friuli.