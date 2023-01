Nasce un network di sale per la valorizzazione del cinema di genere

Conquistare insieme una nuova «audience» per il cinema di genere, dall'horror al thriller, fino alla fantascienza, una produzione che «segna la ricchezza di una cinematografia».

È l'obiettivo che si sono posti 6 cinema italiani (tra cio il Visionario di udine e Cinemazero di Pordenone) e 3 cinema sloveni, dando vita al progetto “Grindhouse - The New European Genre Cinema is coming”, uno dei 13 selezionati, tra i 28 presentati, all'interno di “Collaborate to Innovate”, il programma di Europa Cinemas, lanciato nel 2021, finanziato da Creative Europe e costruito sulle tre idee fondamentali di innovazione, collaborazione e sostenibilità.

Lo ha comunicato il Cec, Centro espressioni cinematografiche di Udine, che aderisce al progetto con il suo Cinema Visionario. Gli altri partner sono Cinemazero di Pordenone, Ariston di Trieste, Cinema Classico di Torino, Cinema Stensen di Firenze, Kinemax di Gorizia, Kosovelov Dom di Sežana, Mestni Kino Domžale e Mestni Kino Metropol di Celje, in Slovenia.

«Il cinema di genere – sottolinea il Cec di Udine in una nota -– difficilmente viene proposto nel circuito dei cinema di qualità: una sorta di dicotomia divide di fatto la produzione in cinema europeo “art house” da quella di cinema americano di genere».

«In realtà – prosegue la nota del Cec – come dimostrato dalla decennale tradizione dei festival europei di cinema fantastico esiste un'importante produzione europea di cinema di genere accompagnata da un pubblico interessato e specializzato nel settore, mediamente giovane, molto attento e competente, che consuma questi film o ai festival o attraverso home video o piattaforme».

I film, annunciano gli organizzatori dell’iniziativa di promozione, saranno protagonisti «di una vera e propria competizione immaginata come fosse un torneo con gare “semifinali” e “finali”, e otto saranno i film selezionati, divisi in due gruppi di quattro, e i vincitori dei due gruppi si sfideranno nella finalissima».

A decidere sarà il pubblico, nel periodo tra marzo e aprile.