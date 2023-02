Musica ed eventi: ecco cosa fare nel week-end

Il primo fine settimana di febbraio si annuncia ricco di eventi dedicati al teatro, alla musica, alle presentazioni di libri. Ne segnaliamo alcuni.

La vita è un luna park: Virginia Raffaele torna a Teatro con Samusà. Questa sera alle 20.45 e domani, alle 17, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Domani, sempre al Teatro Giovanni da Udine secondo appuntamento (domenica 5 febbraio 2023) con inizio alle 11, con la Lezione di Storia. Costantino D’Orazio racconta Piazza San Pietro.

Prosegue nel Circuito Ert la tournée de Il marito invisibile, l’ultimo lavoro di Edoardo Erba, con Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Lo spettacolo è in scena ( sabato 4) stasera, alle 20.45 al Teatro Lavaroni di Artegna e domani (domenica 5), 20.45 al Teatro Pasolini di Casarsa.

Oggi, alle 20.45, all’Auditorium Comunale di San Vito al Tagliamento, l’ultimo concerto di San Vito Musica: “Gioventù virtuosa”.

L'Accademia d’Archi Arrigoni sale sul palco per l’ultimo appuntamento della Stagione di San Vito Musica, assieme alla giovanissima violinista Edna Unseld, vincitrice del concorso “Piccolo Violino Magico”. In programma musiche di Vivaldi, Kreisler, Mendelssohn e Haydn.

Il cantante Erio, cantautore e artista livornese, è questa sera in concerto al Capitol di Pordenone, alle 21. Il concerto sarà l’occasione per ascoltare le hit Amore vero (prodotta da Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, lo stesso Erio e Yakamoto Kotzuga), Fegato, scritta da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, ma anche cover d’autore e brani dalle precedenti esperienze di Erio.

La prossima tappa della rassegna Fila a Teatro Ragazzi è a San Daniele del Friuli con “Fiabe al telefonino”. Appuntamento domani, domenica 5, nell’Auditorium alla Fratta – Cinema Splendor, alle 16.30, con la compagnia umbra Tieffeu.

Sono due gli appuntamenti a conclusione del 30° anniversario della morte di padre David Maria Turoldo: questa sera, sabato 4, alle 21 al Teatro "Plinio Clabassi" di Sedegliano e domani ( 5 febbraio), alle 11 nella Chiesa Parrocchiale di Coderno di Sedegliano si ricorderà padre Turoldo con la celebrazione della messa. In questa occasione verrà presentata la pubblicazione con le opere risultate vincitrici e segnalate alla terza edizione del "Concorso Internazionale di Composizione Corale su testi di padre Turoldo".

Una sola composizione per un intero concerto: Lobgesang, la splendida Seconda Sinfonia di Felix Mendelssohn, sarà in scena questa sera, sabato 4, alle 20.45 al Teatro Verdi di Gorizia nella stagione di Musica e balletto.

Piccolipalchi, la rassegna del Circuito Ert dedicata alle famiglie e ai bambini, è allo Studio di Udine per un appuntamento di danza per le nuove generazioni inserito anche nel cartellone di Off Label. Domani, domenica 5, alle 17.30, nello spazio della Compagnia Arearea di via Fabio di Maniago 15 andrà in scena Luce, spettacolo ideato e interpretato da Aline Nari.

Al Teatro Ruffo di Sacile sabato 4, alle 21 per la stagione di “Scenario 2023” promossa dal Piccolo Tetro Città di Sacile: questa volta sul palco ci sarà la Compagnia del Teatro delle Arance di San Donà di Piave, diretta da Giovanna Digito, che firma testo e regia di uno spettacolo di grande successo, ovvero “La casa in tel canal”, nuova briosa versione “pop” .

Domani, domenica 5, alle 17.15 al Curtil di Firmine di Cividale quinto appuntamento per la rassegna “Sciamani”, organizzata da La Libreria. In scena, la scrittrice e poetessa Marina Giovannelli, presentata dalla scrittrice Carmen Gasparotto. È Giovanna D’Arco, la cui storia torna protagonista oggi sabato 4 febbraio alle 20.45 all'interno della ricca stagione di Anà-Thema Teatro.

Lo spettacolo “Giovanna D'Arco – Le donne e la scelta”, per la regia di Filippo d'Alessio, arriva a Osoppo dopo il rinvio di novembre scorso. Sul palco, per una produzione SevenCults - Teatro Torbella Monaca, Mario Focardi, Alioscia Viccaro, Ana Kusch e Agnese Lorenzini, che il grande pubblico già conosce per il ruolo di Susanna Piccardi nella soap opera italiana Un posto al sole.