Anche un inedito Basaldella realizzato per John Huston tra i capolavori di “Insieme”

Cinquantacinque più uno, questi i numeri delle opere internazionali esposte nella mostra “Insieme”, che inaugura il 18 febbraio a Udine, a Casa Cavazzini. Perché “più uno”? Perché se delle cinquantacinque e dei prestiti europei già sapevamo, dell’ultima opera aggiunta l’abbiamo capito ieri in conferenza stampa. È un inedito a firma del friulano Mirko Basaldella, qui in veste d’artista-pittore e non scultore, ed è stato battuto all’asta recentemente, direttamente dall’America.

Il tema è biblico: Sodoma. Ce l’ha raccontato don Alessio Geretti, curatore della mostra: «È stato battuto all’asta il ventinove giugno dell’anno scorso ed arriva direttamente dalla villa di Dino De Laurentis a Beverly Hills. Era stato realizzato da Basaldella per il colossal “La Bibbia”, diretto da John Huston nel 1966».

«L’abbiamo intercettato – continua Don Geretti – grazie a un generoso prestatore ora lo vedremo a Casa Cavazzini». La didascalia recita: “collezione privata, Portogruaro”.

Ieri, dunque, in Sala Ajace, alla presenza di autorità, pubblico, sponsor (venti le imprese coinvolte), e soprattutto del Comitato di San Floriano, presidente Lara Iob, è stata presentato, a pochi giorni dal debutto, il contenuto della seconda delle grandi mostre previste per Casa Cavazzini da Don Geretti, don Angelo Zanello e il loro team.

Grandi pure le aspettative, per un’esposizione, visitabile fino al 16 luglio, che nella versione precedente “La forma dell’infinito” aveva raggiunto quasi sessantamila visitatori.

Se Tiziana Gibelli, assessore regionale alla cultura, è intervenuta sulla bontà del progetto a firma Fabrizio Cigolot e Maurizio Franz, gli assessori comunali promotori, «valorizzando le sedi espositive come Casa Cavazzini, con interventi strutturali, si mantiene meglio il patrimonio», è Cigolot stesso a confermare il trend dei grandi numeri: «Più trenta per cento, rispetto alle visite del 2019, cioè in tempo pre Covid».

Il sindaco Fontanini plaude alla capacità di queste mostre, «in grado di intrecciare insieme la città e la sua recettività turistica», come poi racconta l’assessore Franz, descrivendo «il coinvolgimento di commercianti, ristoranti e cantine per l’evento “Taj Fashion Week, nel weekend di apertura della mostra».

“Insieme” è una mostra importante, sostenuta attivamente, oltra che dalla Regione, anche dalla Camera di Commercio di Udine e Pordenone, da Fondazione Friuli, da Promoturismo Fvg, Intervenuto Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di commercio di Udine e Pordenone: «Insieme giunge a Milano e a Vienna, in presentazioni internazionali», così come Albino Belli, direttore Estenergy, main sponsor, esprime la partecipazione del Gruppo Hera all’iniziativa, per «la creazione di valore condiviso». E non c’è dubbio che la ricaduta sul territorio sarà visibile.

Quali i contenuti? Il tema di “Insieme” è quello del viaggio interiore. Si comincia con un notevole Dalì “allo specchio”, si finisce con un autoritratto di Pistoletto, che nello specchio “includerà anche noi” ci svela il curatore. Per un terzo costituita da opere italiane e per due terzi da dipinti provenienti dall’estero e in genere mai esposti in Italia, la mostra coinvolge musei e collezionisti di otto paesi d’Europa (Austria, Croazia, Francia, Italia, Polonia, Spagna, UK e Ungheria), grazie alla collaborazione, fra gli altri, del Belvedere di Vienna, del Petit Palais e del Musée Carnavalet di Parigi, ma anche di Palazzo Pitti a Firenze e del Mart di Rovereto, della Royal Academy of Arts di Londra e del Teatre Museu Dalí di Figueres. Nell’elenco degli autori emergono per importanza le firme di John Everett Millais, Franz von Stuck, Vasilij Kandinskij, Salvador Dalí, Alberto Savinio de Chirico, Renato Guttuso, Michelangelo Pistoletto, Giuliano Vangi, Gianfranco Ferroni, Tibor Csernus. A cui si aggiunge, appunto, l’originale di Mirko.

Sabato alle 20, come l’anno scorso, “Insieme” verrà presentata al pubblico con ingresso gratuito al Teatro Giovanni da Udine (il ritiro del biglietto si fa direttamente a teatro, dal 9 febbraio, fino a esaurimento posti).

Per info, tutto sul sito www. udinegrandimostre. it (tel. 0432 1279127, mail prenotazioni@udinegrandimostre. it).