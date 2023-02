Parte Anteprima Dedica: undici appuntamenti tra libri, musica e incontri

Undici appuntamenti – dal 15 febbraio al 5 marzo – tutti a ingresso gratuito e distribuiti in altrettanti comuni del Friuli Venezia Giulia, fra i quali tre nuovi ingressi, Bagnaria Arsa, Fontanafredda e San Martino al Tagliamento, che affiancheranno Azzano Decimo, Budoia, Cordenons, Pordenone, Sacile, Sesto al Reghena, Udine, Zoppola: è la struttura di Anteprima Dedica 2023 a Maylis de Kerangal, percorso di avvicinamento al festival organizzato dall’associazione culturale Thesis e atteso a Pordenone per la sua 29esima edizione dal 18 al 25 marzo. Undici tappe di un viaggio alla scoperta di una delle più rilevanti scrittrici contemporanee, l’autrice francese Maylis de Kerangal.

«Seguendo le suggestioni evocate dalla sua prosa ampia, tagliente, accurata e allo stesso tempo poetica e storie che spesso hanno per protagonisti persone ai margini della società o i riti di passaggio nella vita dell’individuo – spiega Andrea Visentin, curatore del progetto delle anteprime – abbiamo costruito un programma di letture sceniche, narrazioni in musica, conversazioni. A tradurlo nelle varie espressioni artistiche saranno ancora una volta attori, scrittori, poeti e musicisti».

Prima tappa, mercoledì 15 febbraio a Pordenone, nella sede Mare Verde di Servizi Cgn, alle 18.15, sarà “Dedica a Maylis de Kerangal”, introduzione a tutto tondo dell’autrice a cura di Annamaria Manfredelli, con letture a cura dell’attrice Carla Manzon e accompagnamento musicale della violoncellista Elisa Fassetta.

La chiesa di San Gregorio di Sacile, venerdì 17 febbraio, alle 20.45, ospiterà il primo degli eventi costruiti da Thesis per Anteprima Dedica, “Canoe”, lettura scenica dall’omonimo libro di racconti di de Kerangal originati dal desiderio di sondare la natura della voce umana.

Affidato a Nicoletta Oscuro, attrice, cantante e ricercatrice, con l’accompagnamento del musicista Matteo Sgobino, sarà poi rappresentato il 24 febbraio, alle 20.45, nella sala consiliare di San Martino al Tagliamento e giovedì 2 marzo, alle 20.45, nella sala consiliare-centro culturale Aldo Moro di Cordenons.

“Il pranzo della domenica. Voci dalla cucina in un giorno di festa” è il titolo della narrazione in musica, un invito a tavola sulla traccia del romanzo di de Kerangal Un chemin de tables, per riscoprire quel senso di conviviale condivisione che la frettolosa dimensione del nostro tempo ci ha fatto dimenticare: saranno un maestro dell’affabulazione come Angelo Floramo e il fisarmonicista Gianni Fassetta a titillare l’appetito degli ospiti, facendo sobbollire insieme note e parole, sabato 18 febbraio ad Azzano Decimo, nel teatro Mascherini, giovedì 23 febbraio nella sala parrocchiale di Sevegliano di Bagnaria Arsa e mercoledì 1° marzo a Zoppola, nell’auditorium comunale, sempre alle 20.45.

Ritornano quest’anno le letture itineranti nelle librerie di Udine: sabato 25 febbraio, dalle 17, con partenza dalla Feltrinelli e tappe successive all’Einaudi e alla Libreria Moderna Udinese. Protagonisti del reading musicale “Riti di passaggio”, nel quale confluiscono brani scelti da tre libri di Maylis de Kerangal, saranno l’attrice e regista Carlotta Del Bianco e il musicista Jacopo Casadio.

Il reading sarà proposto in forma di recital anche domenica 5 marzo, alle 17.30, nell’ex latteria BB Bar di Budoia. Ha come riferimento il libro di de Kerangal Nascita di un ponte, infine, il progetto atteso sabato 4 marzo alle 20.45 nell’auditorium Burovich di Sesto al Reghena, “La colpa al capitalismo”, lettura sonorizzata di e con Francesco Targhetta, una fra le voci più originali e nitide della poesia italiana, nuovo suo capitolo dedicato all'indagine in versi dell'esistenza e delle contraddizioni che estenuano oggi il mondo occidentale.La colonna sonora di Freddie Murphy e Chiara Lee sostiene gli stessi suoni e respiri dei versi, aprendone un’ulteriore dimensione.

Completa il percorso un appuntamento riservato alla scuola in programma il 23 febbraio a Fontanafredda.