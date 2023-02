Il Pordenone blues festival porta sul palco la leggenda: i Deep Purple in concerto il 30 giugno

PORDENONE. Dopo Jeff Beck con la guest star Johnny Depp, nell’estate 2022, il Pordenone blues festival & Co mette a segno un altro “colpaccio”: il 30 giugno ospiterà infatti i Deep Purple, in quella che sarà l’ultima di tre sole date in Italia per la mitica band britannica di “Smoke on the water”, celeberrimo pezzo il cui riff iniziale non solo è un classico del rock, ma un must per ogni chitarrista alle prime armi.

L’annuncio del ritorno nel nostro Paese è di ieri pomeriggio, rimbalzato in un batter d’occhio su tutti i social: Ian Gillan e soci suoneranno il 27 giugno a Parma Città della Musica (nel Parco Ducale), il 29 allo Sferisterio di Macerata e il 30 giugno al festival di Andrea Mizzau & Company.

Nati nel 1968 a Hertford, insieme ai conterranei Led Zeppelin e Black Sabbath, i Deep Purple sono parte della “santa trinità” dei gruppi hard rock ed heavy metal inglesi dell’età d’oro degli anni ’70. Dopo tre anni di assenza dall’Italia a causa della pandemia, e a due anni dal loro tour d’addio “Long Goodbye Tour” (ma che evidentemente d’addio non è stato), lo scorso anno i Deep Purple sono tornati nel nostro Paese per un concerto estivo e uno autunnale presentando dal vivo l'album “Whoosh!”, dopo aver dato alle stampe il loro primo progetto di cover nel novembre 2021, “Turning to crime".

I biglietti dei tre concerti sono disponibili, come segnalato dall'organizzatore Vertigo, su Ticketone, a partire dalle 11 di oggi. —