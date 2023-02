Musica ed eventi: cosa fare nel week end in Friuli

Il secondo week end di febbraio offre molti appuntamenti al cinema e negli spazi culturali e teatrali della Regione. Ne segnaliamo alcuni.

L’attrice Veronica Pivetti è protagonista di “Stanno sparando sulla nostra canzone”, nuovo spettacolo di Giovanna Gra, affiancata alla regia da Walter Mramor, prodotto da a.ArtistiAssociati.

Dopo il debutto regionale a Trieste e Udine, la black comedy musicale fa tappa nei Teatri del Circuito Ertquesta sera (sabato 11) al Teatro Italia di Pontebba. Uno spettacolo incalzante dalle atmosfere retrò, travolte e stravolte da un allestimento urban, illuminato da insegne colorate e intermittenti fra occhiali scuri, calze a rete, mitra e canzoni e dall’esplosiva esuberanza di un mondo risorto alla vita

La seconda tappa di MusicaInsieme 2023 è dedicata alla giovane e talentuosa artista ucraina Milana Kurhan, vincitrice assoluta del Concorso Internazionale Scarlatti 2022 di Vilnius, Lituania, dove si è affermata dopo aver lasciato l’Ucraina a seguito dello scoppio della guerra. Appuntamento domenica 12 febbraio nell’Auditorium della Casa dello Studente Antonio Zanussi Pordenone, alle 11: l‘ingresso è aperto gratuitamente al pubblico

Casarsa rende omaggio a Guido Alberto Pasolini, fratello di Pierpaolo, ucciso nell’eccidio di Porzus, il 12 febbraio del 1945. Oggi alle 18, a cura del Centro Studi Pasolini, a Palazzo Burovich la presentazione del libro di Andrea Zannini.

Alle 20.45, al Teatro Pasolini, va in scena invece un innovativo allestimento de I Turcs tal Friùl di Pier Paolo Pasolini. Partendo dalla nuova traduzione in italiano curata nel 2019 dal poeta Ivan Crico lo spettacolo, prodotto in lingua italiana e in lingua slovena, propone per la prima volta la commistione tra musica del Rinascimento, musica elettronica e manipolazione elettro-acustica .

Torna l'appuntamento con Piccoli Visionari, ciclo di film dedicato ai bambini (e alle loro famiglie). Oggi, sabato 11, alle 15 al Visionario di Udine: “Argonuts – Missione Olimpo”. Alla fine della proiezione una golosa merenda.

SanVitoTeatro ospita domani, domenica 12 , l’unica data nel Circuito Ert della nuova produzione del Progetto Urt, Otello di William Shakespeare, nell’adattamento e per la regia di Juerrini. Alle 20.45 sul palco dell’Auditorium Centro Civico.

Domani, domenica 12, alle 17, al Teatro Miotto ( Spilimbergo) Ortoteatro presenta “Girotondo intorno al mondo), spettacolo di storie raccontate e cantate con Fabio Scaramucci. Dai 5 anni in su

Appuntamento per tutta la famiglia domani, domenica, al Teatro Verdi di Pordenone, 16.30, per In viaggio con il Piccolo Principe. La regia dello spettacolo, realizzato nell’ambito del progetto Vivolibro di Monforte d’Alba In collaborazione con Fondazione Bottari Lattes , è firmata da Luigina Dagostino. In scena n Claudio Dughera, Rosanna Peraccio e Rebecca Deandrea. Scene di Claudia Martore, costumi di Monica Di Pasqua e creazione luci di Agostino Nardella

Di cosa abbiamo bisogno oggi per raccontare l’animo umano? La compagnia Aria Teatro, cerca di dare delle riposte e lo fa anche nelle produzioni per i ragazzi. La storia del lupo Lulù va in scena per Fila a Teatro , domani, (domenica 12), alle 16.30, al Verdi di Maniago

Domani (Domenica 12 febbraio) mattina verrà celebrato a Rauscedo il maestro Giuseppe Pierobon, compositore molto prolifico e fondamentale riferimento per la promozione dei dettami ceciliani della musica sacra nel territorio regionale. Alle 9.30 l’esecuzione della Messa di San Giuseppe nella Chiesa Parrocchiale, alle 10.45 al Teatro Don Bosco, la presentazione del Libro delle Messe, pubblicato recentemente dalla Corale di Rauscedo.

E sempre domani alle 20.30, alloLo Studio_ Udine va in scena “Il Rovescio”, secondo capitolo della trilogia: The Choreographic Novel, all'interno della programmazine Off Label_rassegna per una nuova danza. La coreografia è di Marta Bevilacqua che al termine dello spettacolo presenterà il libro The Choreographic Novel, (Edizioni Ephemeria).