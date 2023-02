Cedolins e Valerio nuove guide per il teatro Giovanni da Udine

Fiorenza Cedolins e Roberto Valerio sono i nuovi direttori artistici del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Le nomine, annunciate ufficialmente venerdì scorso, alla presenza del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, di Fabrizio Spadotto direttore del servizio Attivitá culturali alla Regione e del presidente della Fondazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Giovanni Nistri, vedono Fiorenza Cedolins prima donna direttrice artistica del settore Musica e Danza del teatro cittadino e Roberto Valerio direttore artistico del settore Prosa.

«Da oggi il nostro teatro ha due nuove figure di grande esperienza e di grande professionalità – ha annunciato Nistri –. I direttori uscenti ci hanno permesso di tenere alta la bandiera del Giovanni da Udine anche nei momenti difficili della pandemia, dimostrando tutta la loro capacità ed esperienza. Continueremo a lavorare tutti insieme per offrire sempre il meglio al nostro pubblico».

Classe 1966, di Vito D’Asio, cantante, docente universitaria, Cedolins in oltre trent’anni di carriera è stata protagonista dei più impegnativi ruoli di soprano in tutti i principali teatri del mondo e festival internazionali.

«Le mie radici sono solidamente legate a questo territorio – ha sottolineato la neodirettrice –. Sono cresciuta in Friuli e ho costruito la mia carriera internazionale portando sempre nel cuore questa splendida terra. Ora entreremo subito nel vivo per preparare la nuova Stagione, lavorando con fiducia e armonia per tenere alto il nome di questo meraviglioso teatro».

Nato nel 1970, diplomato all’Accademia nazionale Silvio D’Amico di Roma, Valerio è attore, regista e organizzatore di festival. Dal 2019 è direttore artistico dell’Accademia Ludwig, scuola di formazione professionale teatrale. «Sono stato spesso ospite di questo splendido teatro sia come attore che come regista e sempre ho trovato un pubblico preparato, sensibile, attento – ha svelato il neodirettore. Proprio il pubblico sarà il mio principale punto di riferimento: cercherò di incontrarne i gusti e le aspettative puntando sulla varietà dei generi, l’autorevolezza dei titoli e sul valore degli interpreti, dei registi e delle produzioni, in nome di un teatro popolare d’arte».

Nel rivolgere il più caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro ai nuovi incaricati, la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha voluto esprimere il proprio sentito ringraziamento ai direttori artistici uscenti, il maestro Marco Feruglio e il professor Giuseppe Bevilacqua, riconoscendone l’importante impegno profuso nella realizzazione di Stagioni sempre di indiscusso successo. I profili dei nuovi direttori sono stati individuati fra oltre trenta candidature pervenute agli uffici della Fondazione da tutta Italia a seguito della pubblicazione dei bandi avvenuta a dicembre 2022.