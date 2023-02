Anche i fumetti di Primo Carnera nelle strisce storiche di Strip art

Strip art. Sogni e realismo nei primi maestri del fumetto, il nuovo progetto frutto della collaborazione fra Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Acca Accademia di comics creatività e arti visive Jesi e Paff! Pordenone, è una mostra unica nel suo genere per varietà, qualità e rarità delle opere, alcune delle quali esposte per la prima volta al pubblico, che ripercorre la storia del fumetto attraverso i grandi maestri nordamericani, dagli esordi agli anni ’40 del Novecento.

L’esposizione, a cura di Alessio Trabacchini e Giovanni Nahmias (con il coordinamento di Roberto Gigli) è itinerante: dopo l’esordio a Jesi, è approdata al Paff! di Pordenone.

Torna dunque una collaborazione che nel 2021 si è concretizzata con la mostra “Free Hugs. L’abbraccio a fumetti”, proposta, oltre che nelle due città, anche nella Sala Laguna al Lido di Venezia all’interno della 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica, in collaborazione con Isola Edipo.

Strip Art si pone l’obiettivo di valorizzare la complessità espressiva e narrativa del fumetto come arte, raccogliendo esempi che costituiscono alcuni dei vertici della sua prima età. Mettendo l’accento anche sulla funzione di specchio critico della società che i comics hanno avuto fin dalle origini della loro storia.

In esposizione circa 50 opere originali rare e di grande formato. Tra gli autori, spiccano i grandi nomi del fumetto delle origini. I riflettori sono in primo luogo puntati sui fondatori del linguaggio del fumetto: Winsor McCay (1869-1934, maestro dell’illustrazione liberty ed esploratore del mondo onirico con serie come Little Nemo in Slumberland e Dreams of a rerebit Fiend, George Herriman (1880-1944, creatore afroamericano di Krazy Kat, primo capolavoro del fumetto a essere accolto negli ambienti artistici e letterari), Frank King (1883-1969, autore di Gasoline Alley, una sorta di grande romanzo a strisce che ha accompagnato quasi un secolo di storia degli Stati Uniti).

Presenti le opere di altri 25 maestri che hanno dato forma a quest’arte in continua evoluzione, da Elzie Chrisler Segar (1894-1938), creatore di Popeye - Braccio di ferro, a Floyd Gottfredson disegnatore dei primi fumetti di Mickey Mouse - Topolino, da Otto Soglow con la striscia The Little King, amata da Vladimir Nabokov, alla curiosa striscia disegnata dal pugile Primo Carnera, da Otto Mesmer con Felix the Cat, su cui scrisse Italo Calvino, per giungere a autori molto amati anche in Italia come Chester Gould con Dick Tracy, Al Capp con Lil’ Abner e Milton Caniff, prima fonte di ispirazione di Hugo Pratt.

E ancora: Frederick Burr Opper, Billy DeBeck, Richard Felton Oucault, James Swinnerton, Rudolph Dirks, Harold Knerr, Geo McManus, Bud Fisher, Carl B. Williams, Gene Byrnes, Harry J. Tuthill, Henry Bushmiller, Rube Goldberg, Dick Calkins