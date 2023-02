Arriva Il Fantasma dell’Opera con la star Ramin Karimloo

L’annuncio è da capogiro: il Rossetti ospiterà il primo allestimento mai realizzato in Italia del musical Il Fantasma dell’Opera e, come se non bastasse, nel ruolo del titolo arriverà Ramin Karimloo. Lo spettacolo, che debutterà il 4 luglio e resterà in scena per un paio di settimane, sarà prodotto da Broadway Italia in lingua inglese con orchestra dal vivo e diretto da Federico Bellone.

Si tratta di un evento più che straordinario, che porterà finalmente al pubblico italiano un musical da record che replica da 37 anni in West End, dopo il debutto del 9 ottobre 1986, con un’interruzione solo nel lockdown e che si prepara a chiudere il 16 aprile, dopo 35 anni di repliche, a Broadway.

Questo sarebbe già stato straordinario, ma l’arrivo di Karimloo amplifica l’attesa.

Il popolo del musical da giorni era in fermento, perché proprio Ramin, in scena a Broadway in “Funny Girl” con Lea Michele, nelle ultime settimane ha postato nella sua pagina instagram delle immagini nelle quali affermava che la maschera del Phantom gli sarebbe servita a breve.

Immediati i commenti entusiastici di moltissimi fan che attendono un’occasione come questa da anni e che non si sono fatti attendere nemmeno ieri, quando la notizia è rimbalzata nei siti del settore più quotati oltremanica e oltreoceano oltre che sul sito dello stesso compositore Andrew Lloyd Webber, con numerosissime persone che da subito hanno iniziato a pensare a una vacanza in Italia.

E lui, l’iconico protagonista del dvd del 25° anniversario dello spettacolo, afferma: «Non potrei essere più felice di far parte di questa nuova produzione di The Phantom of The Opera con Broadway Italia. Sono entusiasta di lavorare con il regista, Federico Bellone.

Entrambi siamo fan di lunga data della produzione originale e concordiamo sul fatto che sia un capolavoro».

Broadway Italia, nuova società nata con l’obiettivo di produrre musical dal vivo di alta qualità, e lo Stabile del Friuli Venezia Giulia offriranno al pubblico italiano (e sicuramente anche straniero) una nuova produzione di The Phantom of the Opera con innovativi effetti specÈiali, incluso un lampadario che, incendiandosi, oscilla sul pubblico con sopra il fantasma.

Luca Montebugnoli afferma “In qualità di socio fondatore e amministratore delegato di Broadway Italia sono lieto di annunciare The Phantom of the Opera come prima produzione della nostra società.

Lo scopo di Broadway Italia è di poter offrire al pubblico italiano e non, grandi musical di altissima qualità in versioni popolari e coinvolgenti.

Torneremo tutti a casa con le scintille negli occhi e un senso di vivere che non abbiamo mai provato”.

Francesco Granbassi, Presidente del Teatro Stabile del Fvg: «Portare in Italia il “Phantom of the Opera” è un sogno che si realizza. Farlo a Trieste, città al centro della nuova Europa, e al Teatro Rossetti, rende questo sogno ancora più bello».

Lo spettacolo è stato visto da oltre 145 milioni di persone e tradotto in 17 lingue, oltre ad aver ricevuto più di 70 importanti premi teatrali, tra cui sette premi Tony e quattro premi Olivier.

Un successo targato Andrew Lloyd Webber come compositore, Charles Hart come paroliere e Richard Stilgoe come co-autore del libretto e delle parole delle canzoni, arriva in Italia grazie ad un accordo con The Really Useful Group.

La trama, ambientata a fine Ottocento, è liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Gaston Leroux, narra la storia di una bellissima soprano, Christine Daaé, che diventa l’ossessione di un misterioso uomo mascherato che vive nei labirinti sotterranei di Palazzo Garnier, l’iconica Opera di Parigi.

Federico Bellone, il regista, afferma: «Finalmente, grazie alla definitiva ripresa del settore del musical abbiamo la possibilità di portare in scena uno spettacolo che è una pietra miliare della storia del musical fregiandoci della presenza di un attore considerato un’eccellenza a livello mondiale, con la speranza di dare seguito a tutte le altre produzioni che abbiamo in programma».

I biglietti saranno disponibili dal 3 marzo 2023 in prelazione solo per gli abbonati del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e dal 9 marzo 2023 per il resto del pubblico che, a vedere dalle prime risposte, raggiungerà Trieste da tutto il mondo.

Per informazioni e acquisto: www.phantomoftheoperamusical.it.