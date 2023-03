Le stelle italiane dell’Opéra di Parigi sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Udine

Sicuramente è un gala diverso “Les Italiens de l’Opéra de Paris”, e non solo, per il programma di brani classici, post-classici e contemporanei proposto dalla stagione del Teatro Nuovo a sostituzione dell’annunciata “Giselle”, domenica 5 marzo, alle 18.

La “diversità”, già insita nella presenza in forza di danzatori italiani che alla Maison si sono formati o hanno affermato il proprio talento, è valorizzata dal curatore del progetto, Alessio Carbone, veneziano, giunto alle alte vette gerarchiche dell’Opéra di Parigi nel 2002 sulle orme del primo étoile italiano, pure lui veneziano, Serge Peretti.

Figlio d’arte, Alessio Carbone ha ereditato l’attitudine alla managerialità dal padre Giuseppe, direttore di note compagnie, così dopo una parabola ascendente, lo incontriamo post carriera nel ruolo di talent scout a capo di questa troupe itinerante animata dal piacere di danzare insieme.

Gli italiani all’Opéra sono in crescita rispetto al passato, cosa sta cambiando?

«Io sono arrivato alla Maison nel ’97 ma già dopo di me altri mi hanno seguito subito, Francesco Vantaggio e Simone Valastro. L’Opéra ha dimostrato via via una maggior apertura nei confronti di artisti stranieri, cosa impensabile negli anni ’90. Non so se questo combaciasse con un migliore livello di adattamento della scuola; in passato la compagnia attingeva esclusivamente all’école dell’Opéra. Sicuramente ha giovato la necessità di aprirsi al mondo della danza e di conoscere stili diversi».

Nei suoi 7 anni di vita questo Gala si è distinto in tutto il mondo, quali sviluppi ha avuto l’idea?

«All’inizio eravamo un trio – io, Valastro e Vantaggio – che ha incorporato altri elementi come Francesco Mura che oggi è Primo ballerino, Andrea Farri, Sujet o Sofia Roselini che era alla Scala ed è giunta a Parigi già professionista. Ciò che ho fatto a un certo punto è ingaggiare danzatori di origine italiana, anche per aumentare il numero, facendoli esibire con noi. A Udine, ad esempio porto una ballerina che si è formata negli Stati Uniti, Lillian Di Piazza, entrata stabile all’Opéra e di origini italiane. Ovviamente, nel caso non siano tutti disponibili, mi riservo la possibilità di unire alla troupe una minima percentuale di ballerini francesi mantenendo il trend dell’Opéra. L’artista italiano è generoso perché ha tanta passione da condividere con il pubblico, porta sul palco quel cuore che è unico».

Passi di Stelle, è un programma con tante sfaccettature. Al Nuovo cosa vedremo?

«Ci saranno i capisaldi del repertorio (Le Corsaire, Don Chisciotte), insieme a pièce rare come Les indomptés di Brumachon o Arbbakin di Valastro, un capolavoro che ha già debuttato alla Scala. Brani poco noti o addirittura mai visti, ad esempio La nuit s’achève di Millepied. L’asso nella manica credo sia proprio la costante alternanza tra la tradizione classica e questa grande modernità che sta investendo tutti i teatri del mondo».