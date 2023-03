Tavole, ante, cassetti e multimedialità: così il Paff! diventa un luogo interattivo

PORDENONE. L’effetto è quello di una Wunderkammer, una stanza delle meraviglie scrigno di oggetti preziosi e curiosità: ante e cassetti che si aprono come delle matrioske all’interno delle quali via via poter confrontare l’opera originale e quella pubblicata.

Il tutto moltiplicato per sette stanze, per un totale di 20 sezioni, con ben 54 monitor lungo il percorso e touch screen: è la struttura dell’International Museum of Comic Art che s’inaugura a Pordenone il 10 marzo e apre al pubblico l’11.

L’esposizione permanente, che è ospitata al primo piano del Paff!, e si apre con una rappresentazione del protofumetto realizzata da Davide Toffolo, è stata presentata ieri alla stampa dal presidente e direttore artistico Giulio De Vita e completa l’offerta del contenitore pordenonese che dal 2018 coniuga cultura, formazione, educazione, didattica, ricerca e intrattenimento attraverso lo strumento divulgativo del fumetto.

«Una realtà unica in Italia, il museo che trova analogie, per concept e dimensioni, solo nelle capitali europee», così ha sottolineato De Vita, concetto rafforzato dall’assessora regionale alla cultura Tiziana Gibelli in un videomessaggio e dal suo omologo del Comune di Pordenone Alberto Parigi.

«Il museo – queste le sue parole - segna la consacrazione definitiva del Paff! a struttura internazionale, ed è una promozione anche per l’intera città, oltre che una carta fondamentale da giocare anche in vista della candidatura a capitale della cultura 2026. E ben rappresenta lo spirito d’avanguardia culturale che nemmeno città italiane più grandi di noi vantano».

Affidato a Luca Raffaelli (esperto e storico del fumetto, anch’egli intervenuto ieri con un videomessaggio), l’allestimento del museo, multimediale e interattivo, presenta circa 200 tavole originali dei più famosi fumettisti di tutti i tempi e oltre 500 fra schizzi, fogli di sceneggiatura, pubblicazioni storiche e rare, costumi di scena utilizzati in film tratti da fumetti, scenografie, filmati provenienti da tutto il mondo.

L’obiettivo è mostrare al pubblico i diversi formati con cui il fumetto – nei suoi oltre cento anni di vita - è stato letto, conosciuto e amato in ogni angolo del pianeta, a seconda delle culture, delle condizioni economiche e delle abitudini sociali dei lettori.

È così che in America sono nate prima le tavole domenicali nei supplementi a colori dei quotidiani statunitensi, poi le strisce e i comic book.

In Italia troviamo invece il formato giornale (quello del primo “Corriere dei Piccoli”) e le strisce di “Tex”, poi portate al successo dal formato che porta il suo nome; in Francia i volumi chiamati “albùm”; in Giappone i tankobon, libretti dove vengono pubblicati i manga di successo. Fra le firme delle tavole originali, si incontrano lungo il percorso quelle di Andrea Pazienza, Art Spiegelman, Benito Jacovitti, Carl Barks, Charles M. Schulz, Chester Gould, Floyd Gottfredson, George McManus, Giorgio Cavazzano, Hugo Pratt, Magnus, Milo Manara, Milton Caniff, Alex Raymond, Will Eisner.

Fra le opere presenti, si segnalano una tavola originale di Vittorio Giardino e un’opera di “Maus” (il premiatissimo fumetto di Spiegelman) che poi non è stata inserita nella pubblicazione finale, nonché tavole e strisce storiche accompagnate nell’esposizione e nelle varie riproduzioni proposte nel corso del tempo.

Dalla tavola di “Felix the Cat” di Otto Messmer (datata 1933) è presente la pagina del quotidiano statunitense a colori e la pagina che nel 1937 ha riproposto il “Corriere dei Piccoli”, dall'Eternauta (il fumetto di fantascienza del desaparecido argentino Hèctor G. Oesterheld degli anni Cinquanta) il formato orizzontale, anticipato dall’adattamento che ne ha fatto in verticale Ruggero Giovannini per Lanciostory negli anni Settanta, una tavola di Carl Barks, l’inventore di Zio Paperone è pubblicata in formati diversi e in tre teche sono esposte le principali le opere realizzate da altrettanti grandi artiste: Silvia Ziche, Bambi Kramer e Marjane Satrapi.

La curatissima parte multimediale, infine, è fatta di contributi "storici" provenienti dalla Cineteca di Bologna, dall'Istituto Luce, dalle Teche Rai, dalla Radio Televisione Svizzera e Svizzera italiana. —

