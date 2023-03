L’Icaro di Anzovino: «Gli esseri umani hanno bisogno di tornare a volare»

L’avvio è in mi maggiore, un quattro quarti a prima vista solido, stabile rassicurante e un intervallo di quinta, altrettanto solido e appagante.

“The second life of Icarus”, il nuovo brano di Remo Anzovino, pianista e compositore pordenonese, uscito ieri e che anticipa “Don’t Forget to Fly”, il nuovo album che uscirà a maggio, distribuito da Believe inizia così, stessa tonalità con cui Samuele Bersani, per esempio, ha composto il suo “Giudizio universale” o che ha scelto Robin Willliams per descriverci il suo “Angels”.

Ma questa apparente solidità strutturale, che sembrerebbe deporre a favore di una tranquilla melodia piana e regolare accoglie invece un andamento sincopato, onirico, che trasporta immediatamente l’ascoltatore in una dimensione sopraelevata, instabile, iperbolica, su cui si snoda poche battute dopo l’intero sviluppo di un brano che invita a spiccare il volo e lo sguardo verso l’alto.

«È il preludio, il primo tassello di un sogno che ho messo in musica, – ci anticipa il compositore - la metafora, sostanzialmente della seconda vita di Icaro, di una seconda possibilità di realizzare il sogno della vita.

Quando mi sono posto la domanda di quale disco fare, dopo aver pubblicato 12 colonne sonore, e innumerevoli altri progetti, quando insomma ho deciso di riprendere il filo con un disco tutto mio, a 6 anni di distanza dall’ultimo lavoro di questo genere “Noctrune”, ho avvertito che intorno a me era pressante il bisogno di aria.

Gli esseri umani hanno bisogno di aria e di luce, e di riprendere a volare.

E nel sogno che ho fatto sentivo io stesso il desiderio di volare, sentirmi come Icaro e la sua seconda possibilità, quella di staccarsi finalmente da terra, di affidarsi ad un cielo che per quanto grigio possa essere, per quanto possa farci paura non ci impedirà di realizzare il nostro sogno di entrare in una nuova dimensione, di volare, e di sentirci a nostro agio in quella che è la dimensione naturale per cui esistiamo».

Registrato nel Teatro Nuovo di Fiesole “tra le tante metafore di questo lavoro – racconta ancora Anzovino – c’è anche questo legame con la città dove Leonardo da Vinci ha fatto le prime prove di volo.

Un piacere che ha accompagnato il lavoro di registrazione realizzato da Stefano Amerio, su uno dei più grandi pianoforti della collezione Bussotti e Fabbrino, lo Steinway su cui suona Marta Argerich, per intenderci” il brano e tutto il disco sono proiettati in una dimensione che suggerisce all’ascoltatore di abbandonarsi con coraggio all’esplorazione di una dimensione onirica e appagante.

Un atteso ritorno, quindi, con la forza di una popolarità crescente sulle piattaforme social, basta dire che “Nocturne”, è arrivato a 18 milioni di streaming solo su Spotify e reduce da una fortunata tournée in Giappone dove ha calcato i tre prestigiosi palcoscenici della Bulgari Tower, l’Auditorium Agnelli di Tokyo e il Live Spot Rag di Kyoto. Nei giorni scorsi Remo Anzovino ha anche firmato le musiche di “Respiro di Inverno”, il documentario realizzato dalla Croce Rossa Italiana a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina.