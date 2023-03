Musica ed eventi: ecco cosa fare nel fine settimana

Il primo fine settimana di marzo si annuncia ricco di appuntamenti, ne segnaliamo alcuni.

Ultime due date per l’anteprima di Dedica. Oggi, al Burovich di Sesto al Reghena, “La colpa al Capitalismo”, porta sul palco Francesco Targhetta, una delle voci più originali della poesia italiana le improvvisazioni di Freddy Murphi e Chiara Lee. Domani, domenica 5, sempre per Aspettando Dedica ultimo appuntamento a Budoia con il reading musicale “Riti di Passaggio”. In scena Carlotta del Bianco e Jacopo Casadio.

Rotella e Brunetta per Pirandello

Domani (domenica 5, alle 17.30 a Campoformido presso l'ex scuola elementare (via De Amicis, 2), inaugurazione della mostra Punti di luce. Essere una donna nella Shoah realizzata da Yad Vashem e presentata dall'associazione Figli della Shoah. Intervengono l'organizzatrice e referente del progetto Giusy Mondani e la prof.ssa Fiammetta Bonsignore, docente di storia e filosofia e studiosa della Shoah.

Uno Nessuno e Pirandello, prodotto dalla Compagna Salvatore Della Villa, sarà in scena per la stagione di Anà-Thema questa sera, sabato 4, alle 20.45 a Osoppo. Sul palco Tommaso Massimo Rotella e Chiara Serena Brunetta.

Giobbe, storia di un uomo semplice, è in scena questa sera, sabato 4, alle 21 al Palamostre di Udine, per la stagione Teatro Contatto curata dal Css (spettacolo adatto dai 16 anni). Protagonista in scena, l’attore Roberto Anglisani.

Neverland, spettacolo di danza con Leonardo Diana e Valentina Sechi curato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia nell’ambito della rassegna Piccolipalchi,è in scena, in pomeridiana oggi, sabato 4, al Teatro Odeon di Latisana, inizio alle 17.

Debutta al Teatro Nuovo Giovanni da Udine domani, domenica 5), con inizio alle 18, Passi Di Stelle – Les Italiens de l’Opéra De Paris, gala con la direzione artistica di Alessio Carbone, ballerino italiano fra i più apprezzati della sua generazione. A esibirsi sul nostro palcoscenico saranno alcuni fra i migliori artisti appartenenti alla Compagnia di ballo del celebre teatro d’opera parigino, luogo simbolo della danza internazionale.

Domani, domenica 5, alle 17, al Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons: Storie e cioccolata. In scena la Compagnia TiEffeU di Perugia che presenta: Pi…Pi…Pinocchio, spettacolo per attori e figure di Mario Mirabassi. Con Claudio Massimo Paternò, Ingrid Monacelli, Davide Tassi.

Le canzoni di Pasolini è il titolo del concerto che il Circuito Ert propone per un’unica serata domani, domenica 5, alle 20.45, al Teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia. Protagonisti sul palco le voci di Aisha Cerami e Nuccio Siano, accompagnate da Andrea Colocci al contrabbasso, Cinzia Merlin al pianoforte e Salvatore Zambataro alla fisarmonica e al clarinetto.

Nell’anno del Centenario il Teatro Verdi di Pordenone invita il pubblico nei suoi luoghi più “segreti” e iconici spalancando le porte dei camerini, del palcoscenico e di tutti i ‘dietro le quinte’ che connotano le attività di un Teatro. Domani, domenica 5, alle 11 il primo appuntamento. Le visite sono gratuite su prenotazione.

Spazi è il titolo della mostra di libri d’artista che si apre oggi, sabato, alle 19 alla galleria La Loggia di Udine. Protagoniste Maria Grazia Colonnello, Gianna Stellino, Marina Lombardi. Tutte e tre le artiste hanno al loro attivo varie esposizioni, premi e riconoscimenti nel settore dei libri considerati degli oggetti d’arte contemporanea. La mostra si protrarrà fino al 30 marzo prossimo e fino all’11 sarà aperto escluso il lunedì ogni giorno dalle 17.30 alle 19.30 domenica 11-12.30 poi come di consueto giovedì-sabato 17.30 19.30 festivi 11.12.30.

Inaugura oggi, sabato 4, il portale frontieraest.it accessibile online, il primo portale per visitare i bunker e le strutture militari del Friuli Venezia Giulia sparsi sul territorio come cicatrici della Guerra fred