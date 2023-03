Le riprese del film Zoe in centro a Udine, Emanuela Galliussi: la gente vuole sorridere

Il titolo è “Zoe”, «e questo si può svelare», dice lei.

C’è un comprensibile silenzio sul film. E il perché non è affatto un mistero. Ce lo spiega la protagonista Emanuela Galliussi, attrice, ballerina (ha studiato alla Dance School di Londra) sceneggiatrice, udinese d’origine controllata e con il doppio passaporto italiano e americano. Nella sua vasta cinematografia ricordiamo “Baciami ancora” di Gabriele Muccino e “Arrivederci amore ciao” di Michele Soavi.

In Tv, “Il maresciallo Rocca”, “Distretto di polizia 5” e “Don Matteo 6”. «È moda, adesso, pretendere dagli artisti coinvolti una sorta di “bocca cucita” sulla trama e su tutto il resto non concordato: è richiesta una firma a riguardo e la penale è salata. All’inizio era un “vizio” del solo Woody Allen, poi la clausola si è estesa fino ad arrivare pure in Italia, diventando quasi prassi», spiega Manu.

«Non è questo un problema nostro, comunque. Da un anno sono tornata a vivere in Friuli e mi sono innamorata per la seconda volta, prendendomi del tempo dagli undici anni negli States.

La mia è una commedia romantica fantastica. Per questo il regista, che poi è mio marito Dean Ronalds, mi ha pregata di glissare sugli aspetti narrativi. Toglierebbe sorpresa».

Come mai un decennio fa lasciò Udine per l’America?

«Ero arrabbiata. Succede quando si è giovani e testardi. Io l’attrice volevo fare e la prima tappa del viaggio fu proprio l’Accademia d’arte drammatica di Roma. Col triennio concluso volai a Parigi per assecondare la richiesta di una mia nuova amica, la mitologica Susan Batson, coach di Nicole Kidman e di Juliette Binoche. In Francia realizzai un progetto con la stessa Binoche e, a quel punto, sollecitata da Susan tentai l’avventura americana sebbene Oltre Oceano non conoscessi davvero nessuno».

A volte ripartire da zero certezze ha un suo fascino.

«Devi avere in pugno il tuo desiderio, altrimenti rischi di farti del male. Insomma, mi arrangiai finché ottenni la parte di un medico senza frontiere in una pellicola che prevedeva il set in Africa. Durante le riprese conobbi Dean e l’amore arrivò veloce. Lui è un produttore e regista, ma pure montatore. Diciamo che si avvicina al modello John Cassavetes. Quando un’attrice e un film-maker s’incontrano scocca la scintilla dell’arte e s’inizia inevitabilmente un cammino fianco a fianco. Come il nostro. E ora siamo in tre».

Adesso scatta la domanda inversa, Emanuela: rientrare a casa ha implicato una serie di decisioni forti?

«Quando scoppiò il Covid io e Dean stavamo per avviare un progetto drammatico. Col passare dei mesi ci rendemmo conto che la gente chiedeva soprattutto sorrisi, abbiamo tutti pianto abbastanza per un inizio di malattia terribile. Anche mio padre si ammalò e stare così lontana da lui non fu semplice. Per una serie di ragioni sentimentali — come non dare ai miei la gioia di stare con il loro nipotino? — abbiamo scelto il mio vecchio mondo dell’infanzia».

Un regista e un’attrice, ovunque vivano, non possono evitare il gesto della creazione. E, quindi, lei scrisse “Zoe”.

«Udine è il nostro punto di partenza del film e sarà anche l’arrivo. Faranno da location alcune capitali europee a cominciare da Parigi. Ci siamo imposti di vivere i nostri desideri, ripartire dalla gioia della creatività, che poi è l’anima del nostro mestiere, dimenticandoci di quel che succederà dopo e intendo la distribuzione e molto altro con tutto l’infausto carico di scartoffie. Stavolta mi sono imposta di vivere il film come volevo, ovvero da protagonista e divertendomi con Zoe. Appena rientrati in città, in effetti, ci stuzzicò l’idea di tuffarci in un documentario sull’Ucraina, sensazione che scartammo quasi subito. Già, noi non siamo documentaristi. Sappiamo fare la commedia e quella faremo».

Set udinesi?

«Qualcuno si sarà chiesto in questi giorni chi fosse quella “pazza” che girava per la città con un cappotto rosso. Ero io, tranquilli. Il set? Vari: via Mercatovecchio, piazza Matteotti, via della Prefettura, Giardini Ricasoli e in via Manin. Quindi nello studio di un dentista a Pordenone e in una azienda a Teor. Comunque Udine è sempre più bella».